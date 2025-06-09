7成師培生「跳船」　自然科新血3年後恐歸零

▲教育現場日漸混亂，再加上薪資明顯比科技業低，讓許多擁有理工專才的教師選擇到業界發展，未來自然科老師恐會缺很大。（示意圖／資料照／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

根據教育部資料顯示，師培生（師資培育生）在取得教師證後，3年內報考正式教師甄試的比例逐年下降，2023年已降至31.25%，換句話說，近七成以上的儲備師資都不願投入教職。而自然科老師則缺最大！網友透過《中華民國師資培育統計年報》推估，預測2028年自然科老師將歸零，不再有新血！

教職工作本來就是道窄門，要取得正式教師資格，須先從師範體系畢業或修滿教育學程；再參加教師資格考，通過實習取得教師證；最後報名各縣市舉辦的教師甄試，經錄取成為正式教師。

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比較2013、2023年教師資格考資料，以報考人數較多的國文系為例，從60人減為35人，英文系也從41人減為22人。工科人數驟降更明顯，過去資訊工程系至少有雙位數考生報名，但近10年僅有個位數考生，2023年僅剩5人，其餘機電工程系3人、光電工程系1人。

一位不具名的師培中心主任表示，近年產業人力需求大，加上教師年金改革後的教師退休金已沒有吸引力，以月薪4萬元、年資25年的老師為例，年改前後的可領的退休總所得差距最多可達到每月12000元之多。所以多數學生選擇進入業界，壓力雖然也不小，但至少待遇比老師好。「機械、電機系學生願意修師培者愈來愈少，直接導致技高工業類科等找不到老師。」

除了工科，自然科相關科系也有相同問題。全國教師工會總聯合會理事長侯俊良說，理工人才也都到業界去了，最現實原因就是薪水比較高！人力銀行發言人曾仲葳分析，教職人員大學畢業第一年的月薪約在4.2萬到4.5萬元，相較於一般大學畢業生來說，薪水還算高，不過跟半導體等科技產業相比，卻是差一截。

台南一名資深國中老師指出，過去都有師大或師培體系的學生到學校實習、考取教師證，希望看看現在第一線的教學現場。但一看之後，就讓這些準教師打退堂鼓。再加上在科學園區廠商往往開出高薪搶人，因此就有學生在結束實習後表態，說實習就只是為了拿到教師證，未來畢業就會投入科技業。

▲過去莘莘學子積極投入教職，但隨著教師年金改革、行政負擔加大，近年來許多師培生都紛紛「跳船」。（示意圖／翻攝自台師大臉書）

有網友根據《教育部師資培育統計年報》的資料推算，透過篩選每一年全台的「中等共同學科首登專長與任職之情況」中的「生物科」、「物理科」、「化學科」資料，發現每年新增的中等教育共同學科老師越來越少，新血化學老師可能於2025年歸零，物理科、生物科可能分別於2027年、2028年歸零。

立委林宜瑾就此資料在立法院質詢教育部長鄭英耀，認為現在教育線上的人力都在吃老本，鄭英耀回覆師資儲備仍有一定數量，不過隨著2028年、2031年及2033年皆有學校老師退休潮，因此他已指示提早在師資培育方面做出因應。

此外，教育部會持續推動行政減量等，減輕教師負擔，讓教育現場更有吸引力，同時教育部也會和地方政府合作，在薪資待遇上適度支持教師；在偏鄉師資培育上，則希望提供實體和線上並行等方式，藉此增加師資人力。

沒有老師怎麼辦？一位南部國中老師向CTWANT記者透露，學校只能拜託既有老師延後退休，或是聘任剛退休的老師回鍋再執教鞭，最糟的情況就是讓校內教師超時授課，把課堂時間平均分散在每位老師身上，但就會更加重老師負擔，形成惡性循環。

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