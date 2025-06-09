　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

7成師培生「跳船」　自然科新血3年後恐歸零

教育現場日漸混亂，再加上薪資明顯比科技業低，讓許多擁有理工專才的教師選擇到業界發展，未來自然科老師恐會缺很大。（示意圖／報系資料照）

▲教育現場日漸混亂，再加上薪資明顯比科技業低，讓許多擁有理工專才的教師選擇到業界發展，未來自然科老師恐會缺很大。（示意圖／資料照／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

根據教育部資料顯示，師培生（師資培育生）在取得教師證後，3年內報考正式教師甄試的比例逐年下降，2023年已降至31.25%，換句話說，近七成以上的儲備師資都不願投入教職。而自然科老師則缺最大！網友透過《中華民國師資培育統計年報》推估，預測2028年自然科老師將歸零，不再有新血！

教職工作本來就是道窄門，要取得正式教師資格，須先從師範體系畢業或修滿教育學程；再參加教師資格考，通過實習取得教師證；最後報名各縣市舉辦的教師甄試，經錄取成為正式教師。

[廣告]請繼續往下閱讀...

比較2013、2023年教師資格考資料，以報考人數較多的國文系為例，從60人減為35人，英文系也從41人減為22人。工科人數驟降更明顯，過去資訊工程系至少有雙位數考生報名，但近10年僅有個位數考生，2023年僅剩5人，其餘機電工程系3人、光電工程系1人。

一位不具名的師培中心主任表示，近年產業人力需求大，加上教師年金改革後的教師退休金已沒有吸引力，以月薪4萬元、年資25年的老師為例，年改前後的可領的退休總所得差距最多可達到每月12000元之多。所以多數學生選擇進入業界，壓力雖然也不小，但至少待遇比老師好。「機械、電機系學生願意修師培者愈來愈少，直接導致技高工業類科等找不到老師。」

除了工科，自然科相關科系也有相同問題。全國教師工會總聯合會理事長侯俊良說，理工人才也都到業界去了，最現實原因就是薪水比較高！人力銀行發言人曾仲葳分析，教職人員大學畢業第一年的月薪約在4.2萬到4.5萬元，相較於一般大學畢業生來說，薪水還算高，不過跟半導體等科技產業相比，卻是差一截。

台南一名資深國中老師指出，過去都有師大或師培體系的學生到學校實習、考取教師證，希望看看現在第一線的教學現場。但一看之後，就讓這些準教師打退堂鼓。再加上在科學園區廠商往往開出高薪搶人，因此就有學生在結束實習後表態，說實習就只是為了拿到教師證，未來畢業就會投入科技業。

過去莘莘學子積極投入教職，但隨著教師年金改革、行政負擔加大，近年來許多師培生都紛紛「跳船」。（示意圖／翻攝自台師大臉書）

▲過去莘莘學子積極投入教職，但隨著教師年金改革、行政負擔加大，近年來許多師培生都紛紛「跳船」。（示意圖／翻攝自台師大臉書）

有網友根據《教育部師資培育統計年報》的資料推算，透過篩選每一年全台的「中等共同學科首登專長與任職之情況」中的「生物科」、「物理科」、「化學科」資料，發現每年新增的中等教育共同學科老師越來越少，新血化學老師可能於2025年歸零，物理科、生物科可能分別於2027年、2028年歸零。

立委林宜瑾就此資料在立法院質詢教育部長鄭英耀，認為現在教育線上的人力都在吃老本，鄭英耀回覆師資儲備仍有一定數量，不過隨著2028年、2031年及2033年皆有學校老師退休潮，因此他已指示提早在師資培育方面做出因應。

此外，教育部會持續推動行政減量等，減輕教師負擔，讓教育現場更有吸引力，同時教育部也會和地方政府合作，在薪資待遇上適度支持教師；在偏鄉師資培育上，則希望提供實體和線上並行等方式，藉此增加師資人力。

沒有老師怎麼辦？一位南部國中老師向CTWANT記者透露，學校只能拜託既有老師延後退休，或是聘任剛退休的老師回鍋再執教鞭，最糟的情況就是讓校內教師超時授課，把課堂時間平均分散在每位老師身上，但就會更加重老師負擔，形成惡性循環。

延伸閱讀
老師逃走中3／高壓不快樂「每日工作10.2小時」　填表單成最大噩夢
模範生踩雷1／中鼎美國196億鉅款難收回　小股東怒轟但「這原因」不賣股
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
525 3 8886 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
洛杉磯抗議升溫！高速公路被佔領　目擊者曝警「朝人群開槍」
本土劇藝人遭警攔查　直播嗆：你哪個單位的？結果糗了
3.2萬徵人出國寫程式　餐飲科女大生「感覺很簡單」應徵淪豬仔
名醫襲胸「乳頭會不會漲」　人妻看診變惡夢
刷到破產！警進愛妮雅「免費敷臉出不來」　2年噴131萬
颱風可能生成　最新預測路徑曝
Labubu賣爆全球！泡泡瑪特創辦人變河南首富

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／09:03花蓮規模3.7地震　3縣市有感

颱風可能生成　最新預測路徑曝

7成師培生「跳船」　自然科新血3年後恐歸零

都會區重災！　教師集體「脫北」4大原因

防「劇烈降雨」！　連下3天時間曝

路徑大變！　颱風可能生成

威力彩今晚飆10億　4生肖偏財旺

午後變天！　1號颱風最快生成時間曝

路徑逐漸轉彎！蝴蝶下周「關鍵成颱日」走向大變

吃完鹹酥雞「隔天感覺胖一圈」　醫師曝背後原因

【祖孫重逢】困柬埔寨女大生回家了！阿公守巷口「深情擁抱」

【我他X穿的是Dior】林千又洗頭爭議怒飆粗口畫面曝光 #林千又

【我獨自結婚】新郎送醫她自己結婚超堅強

【有這樣的閨蜜怎麼輸？】畢典送66朵花椰菜　高調到連E人都害羞XD

【撥穗儀式踉蹌扑街】畢業生直接給校長一個跪拜禮XD

【血本無歸】越配倒會5千萬上百人受害！同鄉痛失百萬淚報警

【不知金邊在柬埔寨】台中女大生淪豬仔！一上車驚覺：完蛋了

不滿3.4萬Dior運動鞋被說成拖鞋　林千又怒飆粗口畫面曝光

【連46年現身】帝爺公蛇現身！金頭蜈蚣3天前才報到超巧

【魂差點沒了】老婆趴樓梯口嚇人　老公嚇到大叫差點摔下去XD

快訊／09:03花蓮規模3.7地震　3縣市有感

颱風可能生成　最新預測路徑曝

7成師培生「跳船」　自然科新血3年後恐歸零

都會區重災！　教師集體「脫北」4大原因

防「劇烈降雨」！　連下3天時間曝

路徑大變！　颱風可能生成

威力彩今晚飆10億　4生肖偏財旺

午後變天！　1號颱風最快生成時間曝

路徑逐漸轉彎！蝴蝶下周「關鍵成颱日」走向大變

吃完鹹酥雞「隔天感覺胖一圈」　醫師曝背後原因

GPT-4o「先推理再搜尋」現象頻傳　多模型切換機制疑正測試中

快訊／09:03花蓮規模3.7地震　3縣市有感

傳性騷者教育考試通過免罰鍰　邱泰源駁斥：追究造謠者法律責任

陸劇男神井柏然爆領證秘婚！　穩交超模劉雯3年「牽手摟腰逛街」

3款助眠好物讓你一鍵關機！精神渙散、慢性病不上身

「LEXUS NX休旅新改款」日本10月見！配備更有料　汽油入門停售

台積電漲10元至1010　台股漲逾200點站上21800

洛杉磯抗議升溫！示威群眾佔領高速公路　目擊者曝警「瞄準開槍」

新竹買房主力歸隊　端午節後買氣轉強

阿隆索雙響砲！生涯243轟升上隊史第2　打點破60甩開鈴木誠也

林俊傑登大巨蛋感嘆：台北是我出道地！　開唱〈一千年以後〉〈編號89757〉

生活熱門新聞

路徑轉彎！蝴蝶關鍵成颱日走向大變

路徑大變！　颱風可能生成

午後變天！　1號颱風最快生成時間曝

地瓜+「1飲品」暗藏危機！醫：小心血糖炸彈

吃完鹹酥雞隔天胖一圈？醫師曝背後原因

颱風可能生成　最新預測路徑曝

防「劇烈降雨」！　連下3天時間曝

即／豪大雨夜襲國家警報響　一級淹水警戒

Andy一人環島拍到哭！自剪神作網狂cue家寧

全台都有！1間小火鍋店「新竹起家」網驚呆

想階級翻轉　他嘆：關鍵不是讀書，是婚姻

逢甲畢典家長鬧場被罵翻　真相曝網挺：超勇敢

不畏遭「4醫學系退貨」高中生現身畢典！

他點名2案例「家寧紅回來很容易」！一票搖頭

更多熱門

相關新聞

都會區重災！　教師集體「脫北」4大原因

都會區重災！　教師集體「脫北」4大原因

台北市長蔣萬安5月底因代理教師缺額問題怒批中央，要求修法開放讓地方政府自主決定代理教師聘期。不講不知道，台北市貴為首善之都，卻連續3個學年教師缺額都超過1800人。

拉拉山買水蜜桃2盒1200！她氣炸：只有1顆能吃

拉拉山買水蜜桃2盒1200！她氣炸：只有1顆能吃

營養師曝魚類DHA排行榜　「這種魚」奪冠

營養師曝魚類DHA排行榜　「這種魚」奪冠

地瓜+「1飲品」暗藏危機！醫：小心血糖炸彈

地瓜+「1飲品」暗藏危機！醫：小心血糖炸彈

袁惟仁女兒20歲了！悲吐與爸爸「1遺憾」

袁惟仁女兒20歲了！悲吐與爸爸「1遺憾」

關鍵字：

周刊王教師

讀者迴響

熱門新聞

路徑轉彎！蝴蝶關鍵成颱日走向大變

路徑大變！　颱風可能生成

Dora約會千億富商照曝光！

泡泡瑪特創辦人變河南首富！

午後變天！　1號颱風最快生成時間曝

夫妻開早餐店「工時12hrs」全年無休　收入曝

地瓜+「1飲品」暗藏危機！醫：小心血糖炸彈

大罷免31：0　游盈隆：國會席次恐洗牌

台南單車騎士遭撞喪命　肇事女駕駛背影曝

袁惟仁女兒20歲了！悲吐與爸爸「1遺憾」

清純女大生剛出寫真急轉戰AV

TWICE出道10年終於來台開演唱會！

川普下令！　2000名國民兵開入洛杉磯巿區

吃完鹹酥雞隔天胖一圈？醫師曝背後原因

「超大咖歌后」大巨蛋突襲林俊傑！　夢幻飆嗓全場瘋了：2片行走CD

更多

最夯影音

更多

【祖孫重逢】困柬埔寨女大生回家了！阿公守巷口「深情擁抱」

【我他X穿的是Dior】林千又洗頭爭議怒飆粗口畫面曝光 #林千又

【我獨自結婚】新郎送醫她自己結婚超堅強

【有這樣的閨蜜怎麼輸？】畢典送66朵花椰菜　高調到連E人都害羞XD

【撥穗儀式踉蹌扑街】畢業生直接給校長一個跪拜禮XD

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面