不是鮭魚！營養師曝魚類DHA排行榜　「這種魚」奪冠

▲鯖魚富含omega-3。（示意圖／photoAC）

圖文／CTWANT

魚類有Omega-3脂肪酸，好處多多。營養師呂孟凡指出，Omega-3脂肪酸有DHA、EPA，DHA可降三酸甘油酯、預防心律不整，也能降罹患阿茲海默症的風險，美國心臟協會建議，每周至少吃90克富含油脂的魚，而鯖魚更是DHA第一名。

營養師呂孟凡在臉書發文，DHA是一種omega-3脂肪酸，和EPA相同，都是存在於富含油脂的魚類，如鮭魚、鯖魚、秋刀魚。呂孟凡指出，「DHA對於嬰兒腦部的生長與功能發展是不可或缺的。除此之外，DHA也被證實對於成人維持正常腦部功能具有重要作用。飲食中攝取足量的DHA能夠提升學習能力；反之，DHA 缺乏則與學習障礙有關。」

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▲富含DHA的魚。（圖／營養麵包（呂孟凡營養師））

呂孟凡說，「流行病學研究顯示，攝取魚類與心肌梗塞導致的猝死風險顯著降低之間有強烈關聯。每天從魚類攝取200毫克DHA，可使猝死風險降低約50%。DHA是魚類中發揮作用的主要成分。魚油不僅能降低血中三酸甘油脂、減少血栓形成，也能預防心律不整。」

呂孟凡指出，「胎兒酒精症候群（FAS）、注意力不足過動症（ADHD）、囊性纖維化、苯酮尿症、單極性憂鬱症、敵意性攻擊（aggressive hostility），以及腎上腺腦白質失養症（adrenoleukodystrophy）。腦中DHA含量下降與老年認知退化及偶發性阿茲海默症的發病有關。」

至於如何補充，呂孟凡說，「美國心臟協會建議每週攝取6盎司（熟重，大約90公克）富含油脂的魚類。很多孕婦會在懷孕期就開始補充魚油，幾年前我也整理過相關文獻（Ref2-5），但看起來懷孕期特別補充魚油補充劑，對寶寶日後的認知發展等沒有太顯著的效益；反而是媽媽在懷孕期多吃富含DHA的魚類，孩子日後的發展比較好。所以又回到我常常講的：天然的最好。」

呂孟凡也貼出富含DHA魚類的表格，鯖魚是冠軍，有2195毫克的DHA，其次才是秋刀魚949毫克、鮟鱇魚肝765毫克、星斑真鯧（花鯧）746毫克，大家常吃的鮭魚腹肉排第6，691毫克。

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