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都會區重災！　教師集體「脫北」4大原因

過去是許多孩子心中第一志願的老師一職，如今已光環不再，甚至許多都會區都出現教師出走潮。（示意圖／黃威彬攝）

▲過去是許多孩子心中第一志願的老師一職，如今已光環不再，甚至許多都會區都出現教師出走潮。（示意圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

台北市長蔣萬安5月底因代理教師缺額問題怒批中央，要求修法開放讓地方政府自主決定代理教師聘期。不講不知道，台北市貴為首善之都，卻連續3個學年教師缺額都超過1800人。

為何老師們集體「脫北」？多位專家告訴CTWANT記者，問題不在於聘期，而是薪水，全台灣代理教師領相同的4萬多薪水，但台北市代理教師要承受更高的物價房價及教學壓力，每個月只多領630元交通費，因此寧願到物價、壓力都較低的縣市，而不想在都會區執教！

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北市近3年陷入嚴重教師荒，根據北市教育局統計，2022學年度教師缺額2030人、2023學年度2195人、2024學年度1868人，過去一向被視為鐵飯碗的老師一職，如今已不再是多數人的「志願」。

中華民國中小學校長協會理事長、延平國小校長陳清義表示，近年來不管正式教師或代理老師報考人數顯著減少，延平國小2023年開了8個正式教師缺額，僅2人報到；2024年5個缺額，只有1人報到，剩下的缺額都得招考代理教師來補足，最後招聘6、7次才找到人。

過去，台北市代理教師招聘次數很少到3次，但如今情勢逆轉，北市教育局資料顯示，20~30次招聘十分常見，甚至有學校招聘45次才順利找到代理老師。台北市長蔣萬安認為原因是中央規定代理教師最多只能連續聘用3年，才導致難以找人。

全國代理暨代課教師產業工會理事長黃湘仙認為關鍵在於北市優勢不再。「原本多數縣市代理教師只領10個月薪水，台北市因財政較佳，自2010年起就給付代理教師全年薪；而且擁有教師證的代理教師，在北市也可累計年資，待遇比其他縣市更好。」

但2023年修法，讓起全國代理教師待遇一致，都能完整領取12個月薪水；2024年又通過釋憲，讓擁有教師證皆能累計年資，將於2025年8月1日上路。這兩項制度變革，讓台北市不再握有代理教師招聘優勢。

台北居、大不易，高物價與高房價讓許多老師寧願到中南部執教，也不願繼續待在台北市。（示意圖／報系資料照）

▲台北居、大不易，高物價與高房價讓許多老師寧願到中南部執教，也不願繼續待在台北市。（示意圖／資料照／CTWANT提供）

陳清義說，目前台北市獨有的福利尚有補助交通費一趟15元、來回是30元，一個月上班21天總計630元，但相較於其他縣市，台北市物價驚人、房價房租昂貴，例如7000多元在北市只能租頂樓加蓋雅房，但在高雄能租下整層樓，早已比630元貴上數倍，但4萬初頭的月薪卻與其他縣市無異。

再加上台北市教師的工作壓力大，家長普遍教育程度高、要求也相對較多，再加上比較懂得捍衛自我權利，老師在教學之餘必須撥出更多心力應付這些雜事。北市雙蓮國小校長張素花曾透露，校園中霸凌性平等名詞很常出現，只要家長檢舉，就會讓老師面臨被告的危險，隨時處在這樣的壓力下，很少人受得了。

全教總理事長侯俊良認為，應先改善教學環境增加誘因，例如地方政府可以先降低班級學生數，為老師工作減壓，這是地方可以馬上做的。台灣師範大學教育學系教授林子斌受訪時曾建議「有感提升待遇」，如英國大倫敦區納入生活支出考量，從幼兒園教師到大學教授都有薪水加給，台北市也可參考設計「首都加給」。

北市教育局表示，目前先透過提升福利減輕老師生活壓力與負擔，除了補助交通費、任職滿一年40歲以上代理教師享2年補助一次4500元健康檢查、全國最高敬師獎勵2000元禮券等，希望能漸漸留住教師。

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