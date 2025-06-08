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Labubu賣爆全球！泡泡瑪特創辦人變河南首富

▲▼Labubu賣爆全球！泡泡瑪特創辦人變河南首富。（圖／翻攝泡泡瑪特）

▲泡泡瑪特創辦人王寧。（圖／翻攝泡泡瑪特）

記者蔡紹堅／綜合報導

根據富比世實時富豪榜，6月8日上午，泡泡瑪特創辦人王寧以203億美元的身價，取代牧原股份創辦人秦英林的163億美元，成為河南新首富。

河南首富原本是牧原股份的秦英林、錢瑛夫婦，據「胡潤百富」今年3月公布的《2025胡潤全球富豪榜》，秦英林、錢瑛夫婦以1300億元財富蟬聯河南首富。

▼王寧超越秦英林成為河南首富。（圖／翻攝富比世實時富豪榜）

▲▼Labubu賣爆全球！泡泡瑪特創辦人變河南首富。（圖／翻攝泡泡瑪特）

不過，去年以來，隨著Labubu在全球爆紅，泡泡瑪特的股價不斷飆升，截至6月6日收盤，泡泡瑪特市值達到3288億港元。據泡泡瑪特2024年年報，王寧持有泡泡瑪特股權佔比為48.73%，這也代表，目前王寧的持股市值約為1467億元。

今年以來，泡泡瑪特股價已上漲174%。若將時間線拉長，從2024年初至今，泡泡瑪特的股價漲幅超過了11倍。2024年泡泡瑪特實現營收130.4億元（人民幣），同比增長106.9%，經調整淨利潤34.0億元，同比增長185.9%。

▼泡泡瑪特。（圖／翻攝泡泡瑪特）

▲▼Labubu賣爆全球！泡泡瑪特創辦人變河南首富。（圖／翻攝泡泡瑪特）

在IP產品表現方面，2024年，泡泡瑪特旗下4大IP（THE MONSTERS、MOLLY、SKULLPANDA和CRYBABY）營收破10億元。其中，Labubu所在的IP THE MONSTES營收達30.4億元，同比增長726.6%，成為泡泡瑪特旗下營收第一的IP。

今年3月底的財報電話會議上，王寧表示，有信心2025年營收能夠突破200億元，實現超50%的同比增長，海外業務突破100億元，實現超100%的同比增長，「未來希望逐步實現集團從百億營收到千億營收邁進。」

▼Labubu在全球大受歡迎。（圖／翻攝泡泡瑪特）

▲▼Labubu賣爆全球！泡泡瑪特創辦人變河南首富。（圖／翻攝泡泡瑪特）

2024年泡泡瑪特的毛利率為66.8%，相比2023年的61.3%提升了5.5個百分點，創下歷史新高。泡泡瑪特指出，毛利率的增長一是因港澳台及海外渠道收入佔比的增加，二是不斷優化供應鏈端成本控制，三是自主產品佔比提升，外採商品逐漸減少。

王寧1987年出生在河南新鄉，現年38歲，據大河財立方報導，2009年，王寧大學畢業離開鄭州，獨自來到北京成為一名北漂，有過一年的短暫職場經歷，但還是希望能自己做出一番事業，於是在2010年開設了第一家「泡泡瑪特」。

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