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英國「Labubu之亂」粉絲為搶公仔互毆　泡泡瑪特緊急停賣

▲▼LABUBU,拉布布,泡泡瑪特。（圖／翻攝自微博）

▲英國「Labubu之亂」爆客人搶購互毆，泡泡瑪特緊急停賣。（圖／翻攝自微博）

記者趙蔡州／綜合報導

中國潮玩品牌泡泡瑪特旗下的超人氣公仔Labubu在全球爆紅後，在許多國家引起搶購熱潮，英國更鬧出有消費者為了搶公仔大打出手，甚至不惜威脅、恐嚇店員。對此，泡泡瑪特23日宣布，為了防止任何潛在的安全問題，已將Labubu公仔從英國所有16間門市下架。

根據英國BBC報導，Labubu經南韓天團BLACKPINK成員Lisa、蕾哈娜、杜娃·黎波等名人分享後，在全球引爆新一波熱潮，原價17英鎊（約新台幣690元）的公仔，放到網路上可賣出30英鎊（約新台幣1217元），一些罕見或限量版的Labubu公仔甚至能賣到600英鎊（約新台幣2.4萬元）。

由於市場需求龐大，加上轉賣的價格不錯，有不少的獲利空間，導致Labubu公仔搶購熱潮越來越激烈，除了門市出現恐怖排隊人潮外，還有人因此大打出手。一名英國粉絲表示，她在倫敦斯特拉特福門市目睹了有客人為了搶購Labubu公仔發生鬥毆，「當時的情況真的很荒唐，人們在爭吵、打架，讓人感到害怕」。

在衝突事件發生後，泡泡瑪特宣布，為了防止任何潛在的安全問題，公司已下令英國全部16間門市暫停販售並下架目前所有Labubu系列產品，預計停售會持續到6月初，公司目前也正在討論、制定一個全新且更合理的銷售機制，為Labubu重新上架做出萬全準備。

然而，泡泡瑪特停售Labubu的舉動，引發英國許多粉絲不滿，有人埋怨「都是你們一直用飢餓營銷的方式少量上架，才造成了搶購風潮」，也有零售專家警告，停售反而會進一步導致市場需求增加，導致更多人嘗試在網路上購買二手公仔，讓二手市場價格繼續攀升，並可能衍生假貨風險。

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