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泡泡瑪特營收翻倍！港澳台收入佔近4成

▲▼泡泡瑪特,POPMART。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲泡泡瑪特近年積極在海外展店。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸玩具製造商泡泡瑪特近日公布2024全年財報，其中，2024年實現營收130.4億元人民幣（551.9億元新台幣），年增106.9%，經調整淨利潤34.0億元（約143.9億元新台幣），同比增長185.9%。

根據《澎湃新聞》報導，泡泡瑪特董事長、CEO王寧在電話會上表示，有信心2025年營收能夠突破200億元，實現超50%的同比增長，海外業務突破100億元，實現超100%的同比增長，「未來希望逐步實現集團從百億營收到千億營收邁進。」

2024年泡泡瑪特的毛利率為66.8%，相比2023年的61.3%提升了5.5個百分點，創下歷史新高。泡泡瑪特提到，毛利率的增長一是因港澳台及海外渠道收入佔比的增加，二是不斷優化供應鏈端成本控制，三是自主產品佔比提升，外採商品逐漸減少。

▲▼泡泡瑪特,POPMART。（圖／記者蔡紹堅攝）

泡泡瑪特在加大國際市場開拓力度並深入推進本土化運營策略，使得港澳台及海外業務保持高速增長態勢，營收達到50.7億元（約214億元新台幣），同比增長375.2%，收入佔比達38.9%。門店數量方面，線下門店數量增至130家（含合營），機器人商店達到192台（含合營及加盟）。

從IP產品表現方面，2024年，泡泡瑪特旗下4大IP（THE MONSTERS、MOLLY、SKULLPANDA和CRYBABY）營收破10億元，13大IP營收破億元，助推集團業績再創歷史新高。THE MONSTERS收入首次突破30億元，同比增長726.6%。

CRYBABY成為最快進入10億俱樂部的IP，營收達11.6億元，同比增長1537.2%。財報指出，2024年，毛絨成為年度爆品，收入實現1289%的爆發式增長，手辦收入佔比降至53.2%，積木產品首次上市便迅速售罄。

泡泡瑪特也將公司產品拆分為四大品類，財報顯示，全年手辦營收69.4億元，同比增長44.7%，佔比降至53.2%；毛絨實現爆發式增長，營收28.3億元，同比增長1289%，收入佔比21.7%；MEGA營收16.8億元，同比增長146.1%；衍生品及其他營收15.9億元，同比增長156.2%。

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