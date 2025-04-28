泡泡瑪特「漲超13%」再創歷史新高！　市值超2600億港元

▲全球掀LABUBU搶購潮。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

全球LABUBU搶購潮熱度未減，泡泡瑪特（9992.HK）繼續大漲，28日盤中一度漲超13%，報195港元，股價再創歷史新高，市值超2600億港元；該股年內累漲超110%。

據《新浪財經》報導，泡泡瑪特APP 25日登頂美國APP STORE購物榜，這也是該官方應用在購物榜的首次登頂，同時泡泡瑪特APP還在一日之內，躍升了114個位次，迅速成為了免費總榜的第4名。

據悉，此次泡泡瑪特官方應用登頂，與泡泡瑪特近期上市的新品密切相關。泡泡瑪特旗下超人氣IP LABUBU 24日在全球發售第三代搪膠毛絨產品「前方高能量」系列，產品發售當晚，「搶LABUBU」相關話題便迅速登頂微博熱搜榜首。

▲多地泡泡瑪特實體店吸引多人購買LABUBU。（圖／翻攝自微博）

▲泡泡瑪特日前推出LABUBU前方高能系列。（圖／翻攝自微博）

不僅在中國國內引發了搶購熱潮，在海外的許多國家和地區（美國洛杉磯、英國倫敦、義大利米蘭、日本原宿），泡泡瑪特線下門市也出現了數不清的排隊人龍。

此外，近日泡泡瑪特發布最新財報，今年一季度，泡泡瑪特整體營收年比大漲165%至170%，其中，國內市場營收年增95%至100%；海外市場營收年增475%至480%，成為拉動成長的絕對主力。

報導指出，具體來看，海外市場方面，亞太地區保持張力，歐美地區呈現爆發式成長，其中，美洲市場營收年增895%至900%；歐洲市場營收年增600%至605%；亞太市場營收年增345%至350%。