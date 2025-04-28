　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

泡泡瑪特「漲超13%」再創歷史新高！　市值超2600億港元

▲▼LABUBU,拉布布,泡泡瑪特。（圖／翻攝自微博）

▲全球掀LABUBU搶購潮。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

全球LABUBU搶購潮熱度未減，泡泡瑪特（9992.HK）繼續大漲，28日盤中一度漲超13%，報195港元，股價再創歷史新高，市值超2600億港元；該股年內累漲超110%。

據《新浪財經》報導，泡泡瑪特APP 25日登頂美國APP STORE購物榜，這也是該官方應用在購物榜的首次登頂，同時泡泡瑪特APP還在一日之內，躍升了114個位次，迅速成為了免費總榜的第4名。

據悉，此次泡泡瑪特官方應用登頂，與泡泡瑪特近期上市的新品密切相關。泡泡瑪特旗下超人氣IP LABUBU 24日在全球發售第三代搪膠毛絨產品「前方高能量」系列，產品發售當晚，「搶LABUBU」相關話題便迅速登頂微博熱搜榜首。

▲▼LABUBU,拉布布,泡泡瑪特。（圖／翻攝自微博）

▲多地泡泡瑪特實體店吸引多人購買LABUBU。（圖／翻攝自微博）

▲泡泡瑪特日前推出LABUBU前方高能系列。（圖／翻攝自微博）

▲泡泡瑪特日前推出LABUBU前方高能系列。（圖／翻攝自微博）

不僅在中國國內引發了搶購熱潮，在海外的許多國家和地區（美國洛杉磯、英國倫敦、義大利米蘭、日本原宿），泡泡瑪特線下門市也出現了數不清的排隊人龍。

此外，近日泡泡瑪特發布最新財報，今年一季度，泡泡瑪特整體營收年比大漲165%至170%，其中，國內市場營收年增95%至100%；海外市場營收年增475%至480%，成為拉動成長的絕對主力。

報導指出，具體來看，海外市場方面，亞太地區保持張力，歐美地區呈現爆發式成長，其中，美洲市場營收年增895%至900%；歐洲市場營收年增600%至605%；亞太市場營收年增345%至350%。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
402 2 5461 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／00925退場！6／5終止上市
381萬存股族注意！8金控股東會紀念品曝光
周四起雨連下5天　一圖看降雨熱區
留美雙碩士領42K！　遭解雇提告吞敗
板南線江子翠往龍山寺「冒燒焦味」嚇壞乘客　北捷曝初步判斷
施工挖倒7棟透天！建商喊「沒錢」3年還沒重建　高市府說話了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

泡泡瑪特「漲超13%」再創歷史新高！　市值超2600億港元

「備婚三金」漲至1輛轎車價格！　陸新人直呼：結不起婚

賣港口陷僵局　陸外交部再警告長和：審慎行事

每天只吃3片菜！女子「節食減肥」7天瘦11kg…致心慌送醫

合辦兩岸徵文比賽涉嫌違法　政府要查「章法學會」了

陸名醫遭爆連續出軌6人...從護士到醫師通吃　小四傳背景硬到嚇人

號召台灣青年赴陸創業 海基會示警：小心是詐騙！

關稅戰衝擊太大　近半大陸外貿企業將減少對美業務

跟爸練3年！6歲女展現超強「書法功」　網驚嘆：忘喝孟婆湯吧

能源先脫鉤？　陸稱停止進口美國油氣「不影響」能源供應

李多慧煞到韋禮安　秒變迷妹：我想和你合照！

【慘痛影片曝】#輔大 女趕上課橫越馬路！校門前遭撞飛雙腿骨折

【福利大放送】#李珠珢 中場舞表演！網見影片：太有誠意

【解鎖野生版葉保弟】一粒大跳應援曲　客場外野秒變「粒寶樂園」

【驚悚影片曝】#台中 #向上路 #聯結車 無煞車追撞！21汽機車撞毀10傷

【特別的回家儀式】一回家看到媽媽在熱舞！兒子們看傻眼 下秒反應超兩極XD

【嘴角壓不下來】韓國女團 #NMIXX 開球！ #徐若熙 合照用手套遮笑容XD

雨琦教薇娟唱〈跳樓機〉　一學就會敲好聽～

鬼鬼產後回《營業中5》感動泛淚　姚元浩靈魂拷問..「再生一個」有條件

【多慧生氣氣啦～】氣到嘟嘴跺腳表情超可愛XD

泡泡瑪特「漲超13%」再創歷史新高！　市值超2600億港元

「備婚三金」漲至1輛轎車價格！　陸新人直呼：結不起婚

賣港口陷僵局　陸外交部再警告長和：審慎行事

每天只吃3片菜！女子「節食減肥」7天瘦11kg…致心慌送醫

合辦兩岸徵文比賽涉嫌違法　政府要查「章法學會」了

陸名醫遭爆連續出軌6人...從護士到醫師通吃　小四傳背景硬到嚇人

號召台灣青年赴陸創業 海基會示警：小心是詐騙！

關稅戰衝擊太大　近半大陸外貿企業將減少對美業務

跟爸練3年！6歲女展現超強「書法功」　網驚嘆：忘喝孟婆湯吧

能源先脫鉤？　陸稱停止進口美國油氣「不影響」能源供應

水患自主防災　雲林78社區共學共進守護家園

快訊／大宇資砸5億認購揚智私募案拿16.51%股份　搶佔AI科技市場

《惡靈古堡4重製版》慶祝影片出現「IX」　網嗨喊：RE9要來啦

化親情為大愛！　吳豪俊代表雙親捐150萬救災裝備助南消特搜隊

台灣報稅季到了！班艾佛列克「溫馨提醒」　《會計師2》票房開紅盤

宜蘭最新海景第一排私廚料理！漁港直送海味鍋物　嗑現蒸A5和牛捲

科技力加持！斗六教師研習中心升級　引領智慧教育新時代

快訊／ETF退場！　00925確定6／5終止上市

搭機小心被盜！空服員揭「3常見動作恐被盯上」：登機前後都有危險

381萬存股族注意！8金控股東會紀念品曝光　餐廚風吸睛

【解鎖野生版葉保弟】一粒大跳應援曲　客場外野秒變「粒寶樂園」

大陸熱門新聞

陸女體檢發現肺癌早期　元凶是流產手術

31歲男做完「結紮手術」隔日死亡

陸女光腳踩進4.8億年「晶花池」拍美照 擦鮮艷指甲油恐滅活化石

陸名醫遭爆連續出軌6人...從護士到醫師通吃 小四傳背景硬到嚇人

6歲女展現超強書法功…網驚：忘喝孟婆湯

陸「最美通緝犯」出獄開直播

陸男偷偷考上北大　媽媽爽到「做夢笑醒」

不甩美關稅大棒！義烏「全球超市」照樣開張

義烏對美「暫時」停看聽　早預警歐美市場疲軟

買小狗不能退貨　陸男竟「當場摔死」

預知美國靠不住！義烏商家前進非洲、南美

「黃雨衣人」觸動敏感神經　香港文化中心朱銘雕塑遭移除

川普頻繁暗示中美正在聯繫　陸媒曝：「創造事實」的談判技巧

讓子彈繼續飛！義烏商家下一步「前進」非洲

更多熱門

相關新聞

新光金「二公主」吳欣儒出清3630張持股　承接買盤湧入股價有撐

新光金「二公主」吳欣儒出清3630張持股　承接買盤湧入股價有撐

「新新併」有具體時間表，台新金（2887）、新光金（2888）兩家金控合併基準日訂為7月24日，在合併前夕，新光金董事、創辦人吳東進次女吳欣儒將所有3630張新光金持股全數出清，今（28）日新光金股價依然維持紅盤之上，最高來到11.6元，近11點成交量逾2.5萬張，為上市公司成交排名第7大，顯示她出脫持股動作，並未撼動股價表現。

中信金現金股息破6％嗨翻金融股　湧逾4萬張大量居成交王

中信金現金股息破6％嗨翻金融股　湧逾4萬張大量居成交王

大洋KY連5年虧損！益航處分股權止血沒用　股價雙雙跌逾7％

大洋KY連5年虧損！益航處分股權止血沒用　股價雙雙跌逾7％

連吞4根跌停！中鼎股利改成「1+1」　擬辦理私募自救

連吞4根跌停！中鼎股利改成「1+1」　擬辦理私募自救

愛山林股價逆勢上漲　分析師：股利具「宣示效果」

愛山林股價逆勢上漲　分析師：股利具「宣示效果」

關鍵字：

泡泡瑪特LABUBU股價POPMART

讀者迴響

熱門新聞

虛幣糾紛4男遭囚摩鐵凌虐　逼性交還拍片

八仙塵燃傷者：我不是你們的勵志故事

快訊／下軍令　朱立倫：全台民代罷綠委列入考核

蔡阿嘎堂妹開撕「是要開始分產嗎」

快訊／8級強風要來了　今「全台有雨」下最大地區曝

日人妻「1天被硬上3次」！婚內性侵11年生6孩

即／北市大安區某國小女老師墜樓亡

日本飯店警告　「4備品」千萬別帶走

約到變性人！陸男「挖隆乳矽膠、剪爛生殖器」殘殺

蕾菈減肥1年半「體脂剩18%」首參加健美賽

蔡阿嘎員工爆想跳槽！薔薔收履歷「堅決不用」吐實情

她不能接受春水堂收10％服務費　員工曝原因

蔡阿嘎被堂妹狠酸！　蔡家老么曝家族恩怨內幕

210元吃麵中千萬發票　只剩8天快來領獎

獨／歐陽妮妮宣布搬回杭州　張書豪「帶兒兩邊跑」回應了

更多

最夯影音

更多

李多慧煞到韋禮安　秒變迷妹：我想和你合照！

【慘痛影片曝】#輔大 女趕上課橫越馬路！校門前遭撞飛雙腿骨折

【福利大放送】#李珠珢 中場舞表演！網見影片：太有誠意

【解鎖野生版葉保弟】一粒大跳應援曲　客場外野秒變「粒寶樂園」

【驚悚影片曝】#台中 #向上路 #聯結車 無煞車追撞！21汽機車撞毀10傷

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

「文里補習班」開課啦！科普滴雞精的知識之外，也要做一道簡單又能補精力的料理！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面