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烏克蘭無人機來襲　莫斯科2大機場暫關閉

▲▼ 俄羅斯莫斯科伏努科沃（Vnukovo）機場。（圖／達志影像／newscom）

▲圖為莫斯科伏努科沃機場。（示意圖／達志影像／newscom）

記者詹雅婷／綜合報導

俄羅斯莫斯科兩大機場8日暫時關閉，原因是烏克蘭針對莫斯科及其周邊地區發動的無人機攻擊。

基輔獨立報、路透報導，烏克蘭無人機攻勢導致莫斯科繁忙的伏努科沃（Vnukovo）和杜莫迪多沃（Domodedovo）2座機場暫時關閉，在上午6時53分左右，出現航班延誤等狀況。

莫斯科市長索比亞寧（Sergei Sobyanin）表示，在凌晨4時過後不久，防空部隊開始攔截飛往莫斯科的無人機，並在5時59分至8時19分之間，總計擊落10架無人機，並派緊急人員趕往無人機殘骸墜落現場。

依據俄羅斯國防部的說法，在7日晚間至8日上午這段期間，烏克蘭總計發射61架無人機，這些無人機的目標是俄羅斯境內以及克里米亞，但已在莫斯科及其郊區、布揚斯克（Bryansk）、貝爾哥羅德（Belgorod）、卡路加（Kaluga）、杜拉（Tula）、奧勒爾（Oryol）、庫斯克（Kursk）等地遭攔截。

在過去數月，烏克蘭加強對俄羅斯遠程無人機攻勢，特別鎖定莫斯科及關鍵軍事基礎設施。儘管大多數無人機在抵達莫斯科之前就被攔截，但其所帶來的威脅導致民航交通屢屢中斷。

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