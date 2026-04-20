日本發布「巨大地震警訊」！182地區全拉警報　未來一周最關鍵

▲日本東北青森縣今(20日)下午發生規模7.7地震，最大震度5強。（圖／日本氣象廳，下同）

記者閔文昱／綜合報導

日本東北外海強震後續發展持續升溫。根據日媒《NHK》報導，日本氣象廳於20日晚間7時30分發布「北海道・三陸沖後發地震注意情報」，示警千島海溝與日本海溝一帶，未來發生巨大地震的可能性已相對提高，呼籲相關地區加強防災準備。

發布注意情報 影響範圍達182市町村

此次注意情報涵蓋北海道至關東地區共7個道縣、182個市町村。日本政府與氣象廳指出，當千島海溝及日本海溝周邊發生規模7以上地震後，後續引發更大規模地震的風險將上升，因此透過該機制提醒地方政府與民眾提高警覺。

這也是自2025年12月青森外海地震以來，再度發布同類型警示。該制度自2022年12月啟用，屬於日本針對連鎖型大地震風險的重要預警措施之一。

一周內提高警覺 未要求停止日常活動

氣象廳說明，「後發地震注意情報」發布後，並不代表一定會發生巨大地震，但提醒民眾在未來約一周內提高警戒，包括確認避難場所與路線、準備緊急避難包、固定家具，以及檢查食物與飲水等防災物資。

官方強調，目前並未要求民眾停止上班上課或其他日常活動，但需隨時留意最新資訊，並依政府與地方自治體指示應對。

強震後餘震頻繁 仍可能出現更大地震

此次注意情報的發布，與當天下午發生於三陸沖、規模上修至7.7的強震有關。震後同一海域已接連出現多起餘震，顯示地殼活動仍相當活躍。

根據統計，全球案例中，規模7級地震後進一步引發規模8級以上強震的機率約為1%，至於規模9級的超大型地震機率則更低。不過日本政府指出，從歷史經驗來看，此類注意情報平均約每2年就會發布一次，屬於相對常見的預警機制。

目前日本政府已持續監控地震與海嘯動態，呼籲民眾保持警覺、做好防災準備，以因應可能的突發狀況。