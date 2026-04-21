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川普小兒子身價數億美元　總是背同一個平價黑書包

▲美國總統川普的小兒子拜倫。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統川普的小兒子拜倫。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普之子拜倫（Barron Trump）因總是背著一個黑色後背包出現在公開場合，引發外界關注與討論。儘管身為總統之子、身價高達數億美元，但他使用的卻是價格約88美元（約新台幣2800元）的普通書包，反差讓人印象深刻。

身價數億美元　卻總是背同一個平價包包

外媒報導，現年身高約6呎7吋的拜倫，除了身高備受關注外，隨身攜帶的黑色背包也成為網路話題。部分社群平台影片指出，他自進入大學後便經常使用這款價格不高的背包，使他看起來更像一般學生。

有內容創作者分析，拜倫此舉可能是為了保持低調，讓自己在公開場合更容易融入群眾，也方便參與各種活動。同時，有說法指出，他在父母教育下生活相對節制，較少追求奢華用品。

此外，也有觀點認為，這樣的形象有助於塑造其親民與務實的一面，並被部分網友視為展現「節儉」特質，讓拜倫看起來更接近一般人。

不過，也有其他影片提出不同解讀，甚至形容背後原因「令人心酸」，例如拜倫因身分特殊而較少在校園公開活動，因此不需頻繁更換或購買不同包款。

相關話題在網路上引發大量討論，不少網友對拜倫的作風表示讚賞，認為其不受財富影響、保持低調；但也有不同聲音，對各種說法持保留態度。

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