日報告：南海海槽大地震　災後20年「經濟損失302兆」

▲日本政府自311大地震後，更積極推動耐震、防災。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

日本土木學會（JSCE）11日發布報告指出，如果南海海槽發生大地震，災後大約20年的經濟損失，恐怕高達1466兆日圓（約新台幣302兆元）。

《共同社》報導，日本土木學會評估「國家級巨大災害」的損失後指出，南海海槽大地震，在災後20年左右造成的經濟損失，恐怕高達1466兆日圓，比上一次、2018年估算的1410兆日圓更多。

此外，如果同時發生首都直下型地震，損失也將因物價攀升而上修，從2023年預估的1001兆日圓，增至1110兆日圓。

針對南海海槽大地震，日本政府3月公布的災損評估顯示，如果包括交通中斷等影響，南海海槽大地震帶來的經濟損失，最高可達292兆日圓（約新台幣60兆元）。

不過，政府僅評估了「災後1年」的狀況，日本土木學會卻根據311大地震（東日本大地震）的重建經驗，把災後影響期拉長至22年，因此估算金額遠遠高出政府的版本。

土木學會委員會主席、京都大學教授藤井聰表示，「即使政府積極整頓基礎設施，仍可能留下6成至7成的損害。民眾與企業應該攜手強化防災與抗震措施，這是全國上下都必需共同推動的課題。」