日本通過鬆綁「具殺傷力武器」出口！　準備賣軍艦、飛彈給盟友

▲ 高市內閣通過鬆綁防衛裝備出口限制。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

日本政府21日於內閣會議及國家安全保障會議（NSC）正式通過《防衛裝備轉移三原則》修正案，廢除實施數十年的「5類型」出口限制，未來護衛艦、飛彈等具殺傷力的武器裝備將可向外輸出，象徵日本戰後安保政策重大轉向。

放寬防衛裝備出口限制 衝突國原則上仍禁止

綜合NHK等日媒，過去日本武器出口僅限於「救難、輸送、警戒、監視、掃雷」5大非戰鬥類型，此次修法廢除此框架，改為逐案由NSC進行審查。輸出對象則限定於已和日本簽署防衛裝備與技術移轉協定的17個國家，包括美國、澳洲、菲律賓及印尼等，未來也將與加拿大、西班牙、芬蘭洽談締結。

對於正處於武裝衝突中的國家，原則上仍禁止輸出，但在「安全保障上有特殊狀況」時可作例外處理。

日本首相高市早苗發文表示，如今已無任何單一國家能夠獨力守護自身安全，需要夥伴國家在國防裝備上互相支持。官房長官木原稔則在記者會上強調，政府將在堅守「和平國家」基本原則的前提下，戰略性推動防衛裝備轉移。

菲律賓擬接收護衛艦 印尼對潛艦有興趣

具體輸出對象方面，菲律賓正考慮接收退役海上自衛隊阿武隈級護衛艦，印尼也對日本潛艦展現高度興趣。防衛大臣小泉進次郎透露，他計畫在黃金周連假期間親赴馬尼拉，與菲律賓國防部長討論轉移艦艇事宜。

日本近年持續擴增國防預算至GDP的2%，並與英國、義大利聯合研發下一代戰鬥機，預計2030年代中期服役。分析指出，此次開放武器出口除強化同盟國戰力，也旨在提升三菱重工等本國軍工企業的產能與經濟規模，降低單位生產成本，鞏固日本自身軍工基礎。