破紀錄「時雨量77毫米」炸整晚　紐西蘭首都洪水緊急狀態

▲紐西蘭威靈頓發生史上最強降雨，連夜豪雨導致市區大片淹水。（圖／路透）



記者王致凱／綜合報導

紐西蘭近日遭暴雨襲擊，首都威靈頓（Wellington）徹夜暴雨引發山洪和土石流災情，許多低窪地區居民緊急撤離家園。當局20日表示，威靈頓在一小時內出現破紀錄77毫米的恐怖降雨量，首都已經宣布進入緊急狀態。

綜合外媒報導，威靈頓地區自17日起遭逢惡劣天氣，周末連夜暴雨導致市中心商業區和南部郊區發生洪水、山崩，當地居民不得不連夜逃離遭淹沒的房屋，且至少有一棟房屋因土石流而倒塌。威靈頓消防和緊急救援部門表示，一個晚上就接到至少150通求助電話。

威靈頓市長利特爾（Andrew Little）向紐西蘭國家廣播電台證實，威靈頓市記錄到一小時內高達77毫米降雨量，創下當地有史以來的最高降雨量紀錄。紐西蘭警方則表示，目前還在搜索一名因住宅遭洪水淹沒而失蹤的男子。

根據當地媒體報導，20日稍早當地曾短暫放晴，部分積水有消退跡象，但不久後又再次出現強降雨，氣象預報機構警告稱，20日晚間的極端天氣還有可能再加劇。

目前威靈頓已經宣布進入緊急狀態，威靈頓地區緊急管理辦公室公告稱，建議居住在易受洪水侵襲區域的52.1萬居民，務必盡快撤離至地勢較高區域，同時當局也已經設立緊急援助中心協助災民。

紐西蘭近日頻繁遭遇強降雨的惡劣天候，不僅威靈頓地區自17日晚間起反覆遭受豪雨肆虐，且一周以前，熱帶氣旋瓦亞努（Vaianu）才剛登陸紐西蘭北島，導致北島大多數區域都受到影響。