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蘋果新任執行長John Ternus大有來頭！　5大亮點一次看　

▲蘋果新任執行長特納斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲蘋果新任執行長特納斯。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合報導

蘋果公司（Apple）正式宣布高層接班計畫，現任執行長庫克（Tim Cook）將於9月1日卸任，轉任執行董事長，由硬體工程資深副總裁特納斯（John Ternus）接任執行長並加入董事會。這位長年主導蘋果硬體產品的工程師背景高層，也因此成為市場關注焦點。

機械工程師背景　蘋果資深老將

現年約50歲的特納斯出生於1975年，擁有賓州大學（University of Pennsylvania）機械工程學士學位，早年曾於Virtual Research Systems擔任機械工程師，2001年加入蘋果產品設計團隊，並於2013年升任硬體工程副總裁，2021年進入核心決策層，出任硬體工程資深副總裁，直接向庫克報告。

主導近年硬體開發

在蘋果任職超過20年期間，特納斯主導多項關鍵硬體布局，負責的產品涵蓋iPhone、iPad、Mac、Apple Watch與AirPods等主要產品線，並監督多代產品開發。他同時參與推動蘋果從Intel平台轉向自研Apple Silicon晶片，被視為公司硬體戰略的重要推手之一。

革新iPhone、MacBook

近年來，特納斯也負責多項產品創新與改版，包括推出iPhone Air，被視為自2017年以來最大幅度的iPhone設計變革；此外，他也參與開發如MacBook Neo等產品，並在提升Mac電腦市占方面扮演重要角色。

符合公司未來佈局路線

外界普遍認為，特納斯能夠接棒，與其工程師背景及產品導向思維有關。隨著蘋果近年在虛擬實境、生成式AI、智慧家電與電動車等新領域發展未如預期，市場解讀公司可能希望透過由硬體設計出身的領導者，重新強化產品創新能力。

穩定接掌蘋果

此外，特納斯相對年輕，也被視為有助於長期穩定領導公司的因素。自去年首席營運長威廉斯（Jeff Williams）退休後，他即被視為熱門接班人選之一，並在內部與市場上皆獲得正面評價。

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