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馬戲團驚魂！老虎失控「衝進觀眾席」畫面曝光　安全網故障

▲▼馬戲團老虎失控「衝進觀眾席」畫面曝。（圖／Ｘ／@East2West）

▲老虎跳進觀眾席。（圖／Ｘ／@East2West，下同）

記者王佩翊／編譯

俄羅斯羅斯托夫州（Rostov-on-Don）知名的「多夫加柳克馬戲團」（Dovgaluk Circus）日前在進行老虎表演時，安全防護網突然故障斷裂，讓原本在場內表演的3隻老虎瞬間失去束縛。從現場拍攝的畫面可以看到，其中1隻老虎更是趁亂直接跳過低矮圍欄，衝進滿是家長與小孩的觀眾席，現場尖叫聲連連。

安全網突墜地！猛虎「與觀眾排排坐」引發大騷亂

根據《每日星報》報導，當時馬戲團帳篷內正坐滿了家庭觀眾。就在訓獸師指揮老虎表演時，懸掛在四周的安全網突整片掉落。儘管工作人員試圖緊急拉起防護網，但其中1隻老虎已看準空隙，縱身一跳鑽進觀眾席。

畫面中可見，老虎近距離穿梭在一排排的座位之間，有驚恐的觀眾試圖向外逃竄，而工作人員則立刻透過廣播要求觀眾「保持冷靜、坐著別動」，以免刺激老虎引發攻擊，但場面一度陷入混亂。

▲▼馬戲團老虎失控「衝進觀眾席」畫面曝。（圖／Ｘ／@East2West）

▲▼馬戲團老虎失控「衝進觀眾席」畫面曝。（圖／Ｘ／@East2West）

奇蹟無人傷亡！老虎溜出帳篷「逛大街」被逮回

幸運的是，這起意外並未造成任何傷亡。老虎隨後穿越一排空座位，從帳篷縫隙溜出外面街道，最終在馬路邊徘徊。訓獸師隨即追上，並套上項圈與牽繩，才將這隻「越獄」老虎帶回籠子。

馬戲團負責人尼古拉（Nikolai Dovgaluk）事後發表聲明，承認是工作人員操作失誤導致安全網墜落。他強調，這群老虎平時訓練有素、非常「溫順」，更稱讚現場觀眾保持冷靜，才沒有引發混亂驚擾老虎。

動保團體炸鍋！要求全俄全面禁用野生動物表演

這段影片流出後，在俄羅斯國內掀起強烈輿論。動保團體與大批民眾呼籲，禁止馬戲團使用野生動物進行表演，否則若安全系統故障或是動物受到刺激，很可能就會發生無法挽回的悲劇。

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