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50多年幾乎沒漲價！日本薩莉亞難敵通膨「凍漲時代恐結束」

▲▼「薩莉亞」創始店。（圖／翻攝自X／千葉県本八幡市（公式））

▲薩莉亞長期維持低價策略。圖為薩莉亞創始店。（圖／翻攝自X／千葉県本八幡市（公式））

記者吳美依／綜合報導

《彭博社》報導，日本義式連鎖餐廳薩莉亞（Saizeriya）自從1973年來幾乎沒漲價，但如今通貨膨脹卻使得這項政策難以為繼。

超誇張低價　海內外成長亮眼

1973年創立以來，薩莉亞大部份餐點僅漲價過一次，全日本逾1000間門市均維持同樣的低價策略，就連位於米其林餐廳林立、消費高昂的東京銀座也不例外。

舉例來說，東京都調布市的薩莉亞分店，一份瑪格麗特披薩或一份肉醬義大利麵僅約400日圓（約新台幣80元），一份包含10幾隻蝦子的蝦仁雞尾酒開胃菜售價280日圓（約新台幣56元），一杯葡萄酒更是只要100日圓（約新台幣20元），比超商罐裝啤酒還便宜。

儘管薩莉亞幾乎不打廣告，仍靠著親民價格吸引各年齡層消費者，上一個財政年度吸引逾2億人次消費，同店客流量連續3年呈2位數成長，日本國內營收更創下11億美元歷史新高。

此外，薩莉亞海外成長也相當迅速，在中國、新加坡及越南已有約600間門市，目前也正計畫進軍印尼。不過，該集團似乎更願意在海外餐廳提高價格，上一個財政年度約65%營業利益來自海外，海外利潤率更高達12%，相較之下日本本土僅有2.9%。

▼薩莉亞面臨通膨考驗。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼位於日本東京的薩莉亞（Saizeriya）。（圖／達志影像／美聯社）

低價秘訣曝光　通膨考驗大

薩莉亞維持低價的秘訣，在於盡可能減少中間商與外部供應商。過去30年，該集團在日本、澳洲及中國設有7座自有的食材工廠，自碾白米、自製醬汁、自種生菜，甚至直接從義大利進口橄欖油與葡萄酒，並且透過中央廚房預先處理食材，各分店的廚師甚至不需要動刀，達到控制食物品質與價格的目標。

不過，隨著日本通膨升溫，薩莉亞控制價格的能力，正遭受前所未有的考驗。2020年以來，日本食品價格已飆升30%，員工也在爭取更高薪資，導致該國去年出現餐飲業900多間店破產的情況，創下2010年以來最高紀錄。

今年4月，薩莉亞也以成本攀升為由下修獲利預測，接下來幾天股價重挫22%。

隨著伊朗戰爭推高能源價格，並且進一步打壓日圓，一些薩莉亞的投資人開始希望公司最終實現漲價策略。SMBC日興證券分析師Ryozo Minagawa直言，獲利成長的最大催化劑就是調漲國內售價，而且「如果公司漲價幅度低於10%，將直接反映在利潤成長上，而不會對客流量造成任何影響。」

薩莉亞80歲創辦人正垣泰彥始終強調效率與成本削減，不過如今就連他也暗示，永不漲價的長期承諾可能宣告結束。他在2024年自傳中寫道，「如果薩莉亞要漲價，那也只會在顧客不因漲價感受到負擔時。但若未來薪資持續上漲，消費者的可支配收入更多，完全拒絕漲價就等於無視時代變化的現實。」

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