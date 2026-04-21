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男存1385萬提早退休　才2年就逃回職場「上班其實很幸福」

▲面試,工作。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲42歲男子存千萬提早退休，沒想到才短短2年，就狼狽逃回職場...（示意圖／取自pexels）

記者柯沛辰／綜合報導

日本一名42歲爸爸存到7000萬日圓（約新台幣1385萬元）後，選擇辭職提早退休，心想可以靠著投資收益，過上天天睡到自然醒、不用工作的「FIRE族」生活，沒想到才短短2年，他就狼狽逃回職場，直呼「上班族其實很幸福」。

存到7000萬日圓提早退休　想靠4％法則實現財務自由

根據日媒《THE GOLD ONLINE》報導，增田先生在大型製造商擔任業務長達18年，平日每天清晨6點起床，通勤1個半小時上班，還總是加班到接近末班電車的時間，連假日也忙著應酬、處理客戶，幾乎沒有時間陪家人，讓他不禁捫心自問「難道我就要這樣過完一輩子嗎？」

為此，增田從38歲開始投資，成功在42歲時讓資產突破7000萬日圓，加上妻子也有正職，夫妻倆採取共同分攤生活費、各自管理資產的模式，因此讓他內心更有底氣，「太好了，這下我可以辭掉工作了！」

事實上，增田早在幾年前就下定決心「存到7,000萬就要FIRE」，依據來自所謂的「4％法則」，即每年提領資產的4%，剩餘部分持續投資運用，資產就不會用盡。照這個想法推算，他每月可動用約23萬日圓（約新台幣4萬5千元）來生活。

儘管所謂的「4％法則」是源自美國三一大學（Trinity University）3位教授所提出，但依據的是美國股票與債券的歷史資料來進行驗證，未必能原封不動套用。然而，增田盲目相信YouTuber所推薦的4％法則，一心只想著「我不用再被公司綁住了」，還是提出辭呈。

起初睡到自然醒超理想　沒多久卻發現全職煮夫更辛苦

起初，增田的FIRE生活非常充實，前幾周他都睡到自然醒，早上學投資；中午出門散步；晚上和家人圍著餐桌吃飯，簡直就是理想生活。不過，妻子開始反映工作繁重，希望他負擔更多家事。增田自然滿口答應，然而實際做起來，全職煮夫遠比想像中辛苦。

增田早上倒垃圾、準備孩子早餐、接送去幼稚園、做晚餐。一天下來時間轉瞬即逝，根本沒有空學投資，「以前當上班族，就算工作再操，工作結束後還有自己的時間。但家事沒有終點。明明都辭職了，卻連一秒自由時間都沒有。」

增田突然意識到，在公司，成果會被評價、薪水會回報，但家事是「本來就應該做的」，過去18年，妻子一直邊工作、邊做家事，一句抱怨都沒有，「過去上班時，我以為自己多少有幫忙。但真的全部做過一遍才知道，我過去做的根本遠不到『幫忙』的程度，我對妻子感到非常抱歉，無話可說。」

▲▼生小孩,育兒,寶寶,嬰兒。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

▲增田親自包辦家中大小事，才意識到妻子有多辛苦。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

母親腦梗、育兒與通膨接連壓上　4％法則瞬間變紙上談兵

屋漏偏逢連夜雨，他母親在老家因輕微腦梗塞倒下。所幸後遺症不嚴重，但已難以一個人生活。姊姊打來的電話開門見山，「你現在不是沒在工作嗎？那你去照顧媽媽啊」、「投資不就是在家看電腦而已嗎？」增田無法反駁，開始每周回老家照顧母親。

意外支出也接二連三，為配合母親照護而加裝的住家無障礙設施要約350萬日圓，車子故障換車又要約300萬日圓，若再加上通膨，他發現所謂的4％法則根本只是「紙上談兵」，因為手頭上的資金再過5年就會到「危險水位」，令他備感焦躁。

就在此時，妻子意外懷上第二胎，本是值得高興的消息，但幼兒園的就讀門檻其實有「托育分數審查」，只要父母有一方無業，就會被視為「可在家照顧小孩」而大幅扣分，連大兒子都可能因此「被退園」，讓他不得不下定決心「回去當上班族」。

逃回職場後反而安心　他終於懂了妻子18年來的辛苦

FIRE生活維持僅僅2年，增田狼狽「逃回」職場，所幸轉職很順利，他在另一家公司以業務身分重新出發，過去他厭煩電車的擁擠，在此刻都變得安心踏實，「當上班族其實很幸福」。

增田表示，FIRE的自由終究只是「從公司獲得自由」，並不代表能從人生本身獲得自由，如今他不用一個人扛下家事與育兒，照護也能與姊姊分擔，孩子也能正常就讀幼稚園。

增田總結自己收穫的寶貴教訓。他過去以為，自己被公司束縛，直到經歷後才明白，其實自己是被社會制度所保護著，而且如果沒有那2年，「我可能一輩子都不會知道妻子替我做了多少事。」

重新就職的那天晚上，增田先生對妻子說了句「18年來謝謝你」。妻子先是一愣，接著笑了。從那之後，夫妻兩人更自然地討論家務分擔，關係也變得比以前更通透。儘管一切看似回到原點，但不同的是，夫妻關係變得更好了。

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