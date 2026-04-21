伊朗戰爭5/1喊卡？　美國會未批准「川普恐被迫收手」

▲美國國會山莊。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

美伊停火將在美東時間22日晚間（台灣時間23日上午）截止，隨著雙方即將展開第2輪談判，和平前景仍是未知數。與此同時，川普政府也面臨國會授權大限，若5月1日仍未獲批准，恐將被迫中止軍事行動。

戰爭權力決議是什麼？

1973年越戰後通過的「戰爭權力決議」（War Powers Resolution）旨在制衡美國總統的軍事權力，同時確保國會能夠充分知悉總統的軍事行動。

ABC指出，川普政府迄今依法行事，在開戰48小時內的3月2日就致信通知國會，也正式啟動倒數計時，即總統可在未獲國會正式宣戰之前，自由進行軍事行動60天。

在5月1日期限之前，國會必須決定如何處理這項未獲授權的軍事行動，不論是通過「作戰授權決議」（AUMF）批准戰爭，或通過「戰爭權力決議」（War Powers Resolution）下令停止敵對行動。

▼伊朗戰爭讓川普政府在國內面臨國會授權問題。（圖／VCG）



5/1期限過後會怎樣？

如果5月1日仍未獲國會授權，川普政府還能透過書面形式，向國會提出「必須持續使用武力，才能確保有秩序撤軍」的理由，藉此延長30天授權。目前除了救援行動之外，美軍並未派遣地面部隊進入伊朗，但數千名軍事人員部署中東地區，持續在荷莫茲海峽執行針對伊朗的海上封鎖。

期限倒數兩黨角力

隨著期限逼近，民主黨人持續在國會施壓。眾院少數黨領袖傑弗瑞斯（Hakeem Jeffries）批評這場戰爭「沒有計畫、沒有目標、沒有退場策略，缺乏民眾支持，也未獲國會批准」，承諾未來幾週持續推動戰爭權力決議，直到「這場魯莽又代價高昂」的衝突落幕。

共和黨人則予以反擊，眾院外交委員會主席馬斯特（Brian Mast）直斥民主黨此舉「純屬政治操作」。眾議院議長強生（Mike Johnson）甚至主張「戰爭權力決議」根本違憲，「許多備受尊重的憲法學者都持此立場」。