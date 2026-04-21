日航、全日空宣布提前5月1日調漲燃油附加費　台灣飛日本漲逾1300

▲日本航空（JAL）、全日空（ANA）宣布提前調漲燃油附加費，部分航線漲幅甚至達2倍以上。（圖／達志影像／美聯社）

記者趙蔡州／綜合報導

受到美國、以色列攻擊伊朗、伊朗封鎖荷莫茲海峽影響，全球油價飆升。日本航空（JAL）、全日空（ANA）原本決定6月將調漲油國際航線的「燃油附加費」，但由於近期燃油漲價情況超出預期，日本航空、全日空宣布將提前至5月1日調漲燃油附加費，部分航線漲幅甚至達2倍以上。

油價飆升超預期 燃油附加費提前上路

根據日本NHK報導，為因應燃料價格與匯率波動，日本航空、全日空每2個月會調整一次國際航線票價中的「燃油附加費」。自從2月底伊朗遭到攻擊後，國際燃料價格持續上漲，日本航空、全日空原計畫6月調漲燃油附加費，然而近期燃油漲價情況超出預期，日本航空、全日空因此決定提前在5月1月調漲燃油附加費。

長程航線漲最兇 歐美來回最高破萬元

以長程航線為例，往返歐洲及北美洲的燃油附加費漲幅最為明顯，全日空將調高2萬4100日圓（約新台幣4771元），達到5萬6000日圓（約新台幣1萬1086元），日航則會調高2萬7000日圓（約新台幣5345元），達到5萬6000日圓（約新台幣1萬1086元）。

台灣中國線也調漲 短程航線同步上修

往返中國、台灣航線，全日空將調高5300日圓（約新台幣1049元），達到1萬4700日圓（約新台幣2910元）；日本航空將調高6800日圓（約新台幣1346元），達到1萬4200日圓（約新台幣2811元）。韓國等短程航線，全日空將調高3400日圓（約新台幣673元）至6700日圓（約新台幣1326元）；日本航空將調高3500日圓（約新台幣693元）至6500日圓（約新台幣1287元）。

這次燃油附加費的調整將適用於5月1日至6月30日販售的機票。市場擔心，調漲燃油附加費可能影響日本黃金週連假的海外旅遊需求，以及訪日外國旅客人數。