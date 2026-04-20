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川普關稅翻車！美國啟動「史上最大退稅」　5.2兆退款今上路

▲▼川普的律師團隊以競選期間不應受審為由，請求美國最高法院擱置裁定。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

記者閔文昱／綜合報導

美國關稅政策迎來震撼大逆轉！在最高法院裁定違法後，總統川普去年力推的「對等關稅」正式進入退款程序。美國政府20日啟動退稅機制，預計退還高達1660億美元（約新台幣5.2 兆元）並加計利息，這不僅是美國貿易史上最大規模的關稅退款程序，也讓全美企業苦等一年的龐大資金，終於有機會回流止血。

5.2兆退款上路　企業可申請拿回關稅

負責執行的美國海關與邊境保護局（CBP）指出，全新線上系統「CAPE」已正式開放，進口商與報關行可自當地時間20日上午8時起提交申請。若審核通過，款項預計在60至90天內發放，不過實際進度仍可能因案件複雜度延後。

根據官方資料，此次退稅涉及超過33萬家進口商、5300多萬筆報關紀錄，截至4月中旬已有逾5.6萬家業者完成註冊，對應退稅金額（含利息）約達1270億美元。由於案件龐大，政府將採分階段處理，優先處理近期繳納的關稅。

▲▼美國最高法院。（圖／CFP）

▲美國最高法院。（圖／CFP）

違憲關鍵曝光　川普關稅被判越權

整起爭議起於川普於2025年援引國際緊急經濟權力法，以貿易逆差為由對全球商品加徵關稅。不過，美國最高法院今年2月以6比3裁定，該措施已逾越總統權限、侵害國會課稅權，屬違憲行為，並間接促使退稅機制上路。

這項判決也等同終結川普最具彈性的貿易工具之一，但市場關注的是，白宮仍可能透過其他法律依據推出新關稅，關稅戰恐怕尚未落幕。

流程複雜＋變數多　企業：不確定能否順利拿到

不過，退款之路並不輕鬆。企業必須逐筆列出報關資料與貨物明細，任何錯誤都可能導致申請被拒；加上系統採分階段開放，並非所有案件都能立即申請。專家也提醒，初期恐出現技術問題或審核延誤。

更讓業者憂心的是政策變數。白宮尚未排除再次透過司法途徑縮減或延後退款規模，加上利息持續累積，未退金額每月增加約6.5億美元，讓整體財政壓力持續擴大。

▲▼ 川普關稅。（圖／路透）

▲川普的多項課稅措施先前遭最高法院裁定駁回。（圖／路透）

誰能拿到錢？消費者恐無直接受惠

值得注意的是，退款對象僅限於實際繳納關稅的進口商與授權報關行，意味著一般消費者無法直接領回因漲價多付的費用。是否能受惠，取決於企業是否願意回饋，但目前鮮少有企業公開承諾。

不過，包括Costco等企業，已面臨消費者發起的集體訴訟，要求返還轉嫁成本；部分物流業者如FedEx則表態，若取得退款，將直接退還給客戶。

儘管退稅機制啟動，被影響企業仍難言真正鬆一口氣。過去一年來，不少公司為了承擔關稅成本已裁員、縮編，甚至調整供應鏈布局。專家指出，這筆退款更像是「遲來的止血」，難以完全彌補既有損失。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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