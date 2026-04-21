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連鎖火鍋肉片「薄到透光」！2700萬人朝聖驚嘆：刀工了得

日本網友分享連鎖火鍋店豬肉片薄如蟬翼、幾乎呈現透明狀，照片吸引逾2700萬人觀看。（圖／翻攝自X，@MiamiaWaltz）

▲日本網友分享連鎖火鍋店豬肉片薄如蟬翼、幾乎呈現透明狀。（圖／翻攝自X，@MiamiaWaltz）

圖文／CTWANT

一張火鍋豬肉片「薄到幾乎透明」的照片，近日在社群平台引發廣泛關注。日本一名網友前往連鎖吃到飽火鍋店用餐，點用豬里肌肉片後，發現上桌肉片薄度異常，幾乎可透光甚至看見盤面底色，畫面曝光後迅速擴散，吸引超過2700萬人次瀏覽，成為熱門話題。

該名網友描述，當時點了數盤肉品，店員送上桌後讓他當場愣住，原因在於肉片不僅厚度極薄，邊緣甚至呈現半透明狀態，多片重疊後仍可清楚辨識下方黑色盤子。他隨即將畫面拍下並分享至社群，並以半開玩笑語氣表示，這可能是自己吃過最薄的肉片，「切工真的很厲害」。

貼文中也提到，由於肉片切得極薄，夾取時往往能同時帶起多片，視覺上讓人感覺份量增加。他也實際將肉片放入火鍋中涮煮，觀察到肉片仍會如一般豬肉般轉為白色熟肉狀，並未因厚度不同而出現異常，整體食用上仍具備基本口感，但體驗上與一般火鍋肉片明顯不同。

相關照片曝光後，引發大量網友留言討論。有網友以玩笑方式回應「可能這頭豬本來就是透明的」、「這不是肉片，是濕紙巾吧？」、「是為了展示精湛的刀工嗎？」「這是提前進入夏天的清爽版本」，也有人調侃店家刀工精細，認為切片技術值得注意。不過也有部分聲音提出質疑，認為肉片過薄可能涉及成本控制，實際提供的肉量未必如外觀看起來充足，進一步引發對吃到飽餐廳供應方式的討論。

此外，也有網友從用餐體驗角度出發，認為肉片薄雖然不影響熟成，但在口感與飽足感上可能與一般厚度有所差異，是否符合消費者期待，成為討論焦點之一。

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