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正妹網紅「鐵人三項」溺斃！水下3公尺尋獲遺體　粉絲震驚

▲▼ 。（圖／翻攝自IG）

▲ 弗拉維亞參加鐵人三項賽事中意外身亡。（圖／翻攝自IG）

記者陳宛貞／綜合外電報導

巴西網紅弗拉維亞（Mara Flávia）在IG擁有逾6萬粉絲，19日參加美國德州知名的Ironman鐵人三項賽事時，於開放水域游泳階段不幸溺水身亡，終年僅38歲。突如其來的噩耗令眾多粉絲震驚，紛紛湧入留言哀悼。

根據《紐約郵報》，事發地點位於德州伍德蘭茲湖（Lake Woodlands），該賽段為全長約140英里（約225公里）賽程的首個關卡。根據賽程資訊，女子組游泳項目於當天上午6時31分鳴槍起跑。伍德蘭茲鎮消防局長巴克（Palmer Buck）說明，救援單位約於上午7點半接獲「有游泳者失蹤」的通報，隨即展開搜救。

由於當時賽事仍在進行中，增加救援難度，也使得潛水隊水中能見度幾近於零。歷經長達約3小時搜索，救援人員終於在上午9點半過後，於水下約3公尺深處尋獲弗拉維亞。她被打撈上岸後隨即宣告不治，治安官辦公室證實死因為溺水，並稱重案組將依正常程序持續調查。

▲▼ 。（圖／翻攝自IG）

▲ 弗拉維亞經常在IG分享參加比賽的照片。（圖／翻攝自IG）

一名志工說明，他原本只是帶年幼女兒前來觀賽，事發後卻義無反顧地多次潛入湖中協助搜救，甚至曾觸碰到死者的身體，卻無法將她拉出水面，「我不斷嘗試再嘗試，心想一定能再次碰到她、把她拉上來」，直到她的遺體被尋獲後，他才意識到當時情況有多危險。

他發文向弗拉維亞致意，「她追逐著一個多數人夢想中的目標，她值得完賽後走出泳池」，也向她的家屬致哀，「我們已經竭盡所能，很遺憾我們的努力還是不夠，她將永遠留在我們心中。」

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