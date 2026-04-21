伊朗點頭才准過！官媒突PO船隻航行片：嚴格控制荷莫茲

▲法斯通訊社發布影片宣稱，船隻獲得德黑蘭許可後，經由「安全走廊」通過荷莫茲海峽，並且進入波斯灣。（圖／翻攝X@EnglishFars）



記者吳美依／綜合報導

伊朗18日宣布重新封鎖荷莫茲海峽，但該國半官方媒體今（21）日發布最新影片宣稱，只要船隻取得伊朗許可，仍能經由「安全走廊」通行。與此同時，該國外交部也呼籲美國釋放被扣押的伊朗船隻與船員。

突發船隻影片 宣示控制海峽

半官方的伊朗法斯通訊社（Fars News Agency）在Telegram頻道發布影片宣稱，這些船隻獲得德黑蘭許可後，經由「安全走廊」通過荷莫茲海峽並進入波斯灣，「最新影片證實，這條關鍵水道仍處於伊朗的嚴格控制之下。」

法斯通訊社還指出，伊朗革命衛隊（IRGC）規劃的「安全走廊」入口位於拉拉克島（Larak Island）與葛希姆島（Qeshm）之間，出口則位於拉拉克島南側靠近伊朗海岸線一帶。

該媒體宣稱，德黑蘭現在已經「讓荷莫茲海峽恢復到戰時狀態」，禁止未獲伊朗授權的所有船隻與任何軍艦通行。不過，CNN無法獨立核實這些船隻通行荷莫茲海峽的說法。

Strait of Hormuz Under Iran's Controlhttps://t.co/q1HgLQiJ6F pic.twitter.com/11Enu2YZ79 — Fars News Agency (@EnglishFars) April 20, 2026

呼籲釋放船員 伊朗強硬怒斥



美軍19日在阿曼灣強制登船並扣押伊朗籍貨輪「圖斯卡號」（M/V Touska），指控該船長達6小時內數度無視警告，試圖突破封鎖線。

伊朗外交部21日強烈譴責美軍扣押「圖斯卡號」，形容此舉「極度危險」且「具有犯罪性質」，呼籲「立即釋放伊朗船隻、船員及其家屬」。

聲明中警告，伊朗「無疑將動用一切能力，捍衛伊朗國家利益、安全、公民權益與尊嚴。」同時明確指出，「區域任何進一步升溫的全部責任都應該歸咎於美國。」

分析人士指出，船員接下來的命運取決於他們的國籍，但目前尚不清楚圖斯卡號上確切人數及船員是否為伊朗人。CNN已就此詢問美國中央司令部（CENTCOM），尚未獲得回應。

▼美軍驅逐艦「史普魯恩斯號」（USS Spruance）攔截懸掛伊朗國旗的貨輪「圖斯卡號」（Touska）。（圖／路透）