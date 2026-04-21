無愧賈伯斯！庫克領軍蘋果「市值漲逾1000%」　15年交出超狂成績

▲庫克15年前從賈伯斯手中接管蘋果。（圖／路透社）



記者吳美依／綜合報導

蘋果執行長庫克（Tim Cook）今年9月將正式交棒。回顧15年前，他從傳奇創辦人賈伯斯（Steve Jobs）手上接管這間全球最受矚目的科技巨頭，如今果然不負期望，在卸任前交出一張亮眼成績單。

回顧庫克成就 交出亮眼成績單

《路透社》指出，蘋果積極因應AI產業變革之際，65歲的庫克9月起轉任執行董事長，並把CEO大位交棒給硬體工程資深副總裁特納斯（John Ternus）。

細數庫克成就，他執掌15年來，蘋果市值從3500億美元暴衝至4兆美元，漲幅超過1000%，年營收也從1080億美元飆破4160億美元，全球門市突破500家，活躍裝置數量高達25億台。如今，外界目光已轉向蘋果預計30日公布的下季財報，能否再度驚豔市場備受矚目。

▼庫克帶領蘋果度過許多動盪時刻。（圖／路透）



產業人士齊讚揚 投資人不驚慌

紐澤西櫻桃巷投資公司（Cherry Lane Investments）合夥人梅柯勒（Rick Meckler）感性表示，庫克「是位無比成功的執行長，接手時大家都以為他很難填補前任的空缺」，但他透過出色表現證明自己，預期仍會持續參與公司整體策略。

波士頓萊里財富管理公司（B. Riley Wealth Management）首席市場策略專家霍根（Art Hogan）直言，庫克是「帶領蘋果轉型的執行長，始終穩健掌舵」，並認為即將公布的財報必然相當亮眼，才促使庫克選擇此刻宣布卸任。

市場研究公司eMarketer分析師彭恩（Jacob Bourne）也指出，庫克率領蘋果度過許多動盪時期，如今宣布卸任時間點正值供應鏈中斷、關稅衝擊與AI競賽三重壓力交疊，但特納斯的硬體工程背景顯示，蘋果對消費性硬體的承諾不變。

此外，特納斯長期被視為接班人選，因此這項人事異動不令人意外，而且庫克還將執掌至9月，因此在一定程度上仍能安撫投資人。