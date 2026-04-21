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泰國潑水節驚魂！24歲男遭跨性別當街「輪流種草莓」揉捏下體

1名長相帥氣的24歲受害者「小推」參加潑水節慶典被一群跨性別人士鎖定猥褻。（翻攝自amarintv）

▲長相帥氣的24歲受害者「小推」參加潑水節慶典被一群跨性別人士鎖定猥褻。（翻攝自amarintv）

圖文／鏡週刊

泰國潑水節慶典剛結束，卻發生了一起令人震驚的集體猥褻案件。1名長相帥氣的24歲受害者「小推」，4月14日晚間參與慶祝活動時，遭到一群跨性別者鎖定。據他描述，當時有3至4人假借抹粉名義靠近，隨後竟從後方將他強行架住，不僅伸手進褲內用力揉捏其生殖器與睪丸，甚至多人輪流圍著他「種草莓」長達數分鐘。

儘管「小推」極力掙扎，但因對方人多勢眾而無法脫困，導致頸部留下多處明顯吻痕，令他感到極度不適。

案發後，小推15日正式向披集府直轄縣警察局報案，並在個人社群媒體上公開這段慘痛經歷，隨即引發社會高度關注。貼文下方更有不少網友留言表示，自己在該活動中也曾遭遇類似騷擾，只是當時因害怕或不知所措而未報警。

當時有3至4人假借抹粉名義靠近，輪流圍著他「種草莓」長達數分鐘。（翻攝自amarintv）

▲「小推」頸脖有數處「草莓」。（翻攝自amarintv）

針對此案，披集府警察局長拉克（Lak Rattanathawon）17日說明最新進展，確認涉案嫌疑人共有3名。目前31歲的諾蓬與32歲的納塔蓬已向警方投案，並對其因一時興起、尋求刺激而犯下的猥褻行為供認不諱。警方已依照泰國刑法第278條「在公眾場合以武力實施猥褻行為」對其提起公訴，該罪名最高可面臨10年有期徒刑、20萬泰銖罰金或兩者併罰。

至於第3名嫌疑人、現年33歲的塔斯目前仍在逃，警方正準備發出傳票，並強調若傳喚未到將立即申請逮捕令。警方呼籲民眾，潑水節應是充滿歡樂的傳統節日，不應成為犯罪與騷擾的藉口，警方將嚴肅處理此類違法行為，以維護公共治安與節慶形象。

而在曼谷方面，潑水節期間亦傳出其他重大社會案件，包括1名15歲少女在考山路附近遭軍人強姦，相關嫌疑人目前皆已交由法律程序處置。

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