士兵大槌猛砸黎巴嫩耶穌像　以色列外長道歉：涉事者將受嚴厲處分

An Israeli soldier has destroyed a statue of the crucified Jesus.



This raises an unavoidable question: why does hatred against Christians seem deeper than the hostility shown toward Islam? With Islam, there is at least a pretext, false, but a pretext nevertheless, but against… pic.twitter.com/MzKmamVsQ8 — Carolina ❤️‍???? (@realCarola2Hope) April 19, 2026

記者趙蔡州／綜合報導

國外網路上近日流傳一張以色列士兵在黎巴嫩南部破壞耶穌受難像的照片，以色列軍方20日證實照片是真的，表示將懲處涉事人員。以色列外交部長薩爾（Gideon Saar）也公開譴責士兵的舉動「可恥又丟臉」，同時向基督徒致歉。

畫面顯示士兵持大錘敲擊雕像頭部

綜合外媒報導，網路上曝光的照片可以看見，一名士兵拿著大槌，對著一尊從十字架上掉落的耶穌受難像頭部進行敲擊。黎巴嫩政府指出，事件發生在南部靠近以色列邊境的村莊戴布（Debl），目前尚無法確認雕像是否因此受損。

以色列軍方20日表示，他們「嚴正看待」這起士兵破壞耶穌受難像的事件，士兵的舉動與部隊價值不符，經初步調查，確認照片中的人員確實是在黎巴嫩南部執行任務的士兵，將對涉案人員採取適當處分，並協助當地政府將雕像復原。

外長怒斥可恥 承諾嚴懲並道歉

以色列外交部長薩爾也譴責這次事件「可恥又丟臉」，涉事者將面臨必要且嚴厲的處分，他也表示以色列為這次事件致歉，向所有因此感到受傷的基督徒表達歉意。