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韓流重新進入中國市場？　娛樂產業觀望李在明如何「兌現承諾」

▲▼南韓與中國,韓中關係,中韓。（圖／CFP）

▲韓國總統李在明承諾推動韓流文化產業發展，韓國娛樂產業也觀望是否讓韓流文化重返中國市場。（圖／CFP）

記者任以芳／綜合報導

陸官媒《環球時報》今(8)日引述《韓國時報》報導，李在明當選，韓國流行音樂界將視線投向中國，韓國總統李在明承諾推動韓流文化產業發展，引發外界高度觀望，韓國流行音樂界是否可以重新進入中國市場。

報導稱，李在明4日在宣誓就職演說中表示，「韓流文化關係到經濟和國家競爭力。我將進一步推動文化產業發展。」他承諾將推動韓國成為一個文化繁榮國家。

李在明對「文化是經濟增長和國際競爭力驅動力之一」的強調，再加上他對務實外交的關注，提高了人們對改善韓中關係的期望，從而有可能重新打開自2016年以來將韓國流行文化拒之門外的中國內地市場。

一些韓國娛樂經紀公司已經為此開展準備活動。一家韓國經紀公司4月2日在北京成立中國分公司，這是該公司設立的第4個海外分公司，前3個分別在日本、美國和拉美。

此前，一些韓流演唱會轉移到港澳台地區舉行。韓國文化產業振興院深圳代表處的數據顯示，去年在香港舉辦29場韓流演唱會和粉絲見面會，在澳門舉辦15場。

與此同時，中韓娛樂公司之間的合作呈現多元化趨勢。儘管一些業內人士對中國擴大對韓國娛樂的投資表示擔憂，但多數認為這是一個不可或缺的機會。「如果能與值得信賴的中國企業合作，我們就可以最大限度地降低風險，並在中國釋放新的增長潛力。」韓國某娛樂經紀公司的一名高管說，關係升溫的跡象已經顯現。

另一名韓國業內人士表示，「最近，來自中國方面的演唱會諮詢量急劇增加。」

近年來，中韓關係因一系列政治和歷史問題而趨於緊張。特別是自2016年以來，薩德事件和貿易摩擦，韓國流行文化在中國市場的傳播受到了嚴重限制。韓劇、韓片在中國內地的宣傳和推廣幾乎停滯，韓流明星的演出活動也大幅減少，韓國文化產業遭受了不小的衝擊。這一時期的緊張關係不僅影響了文化交流，也阻礙了雙方在娛樂產業上的深入合作。

在李在明4日的宣誓就職演說明確提到，「韓流文化關係到經濟和國家競爭力。我將進一步推動文化產業發展，使韓國成為一個文化繁榮的國家。」這一表態不僅提振了韓國文化產業界的士氣，外界也觀望接下來韓國流行音樂界能否重新打開中國市場的期待。

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