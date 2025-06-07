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「10點後別去地下室」！員林國宅6/9深夜「送肉粽」路線曝光

▲彰化市今晚要送肉粽。（示意圖／楊昇樺提供）

▲員林國宅6月9日要送肉粽。（示意圖／楊昇樺提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣員林市今晚傳出一則罕見消息，員林國宅預告將於6月9日（週一）晚間舉行「送肉粽」科儀。消息一出，立刻引發當地居民熱議，不少人直呼「住在國宅十幾年，第一次遇到這種事！」里長低調證實確有此儀式，並呼籲住戶配合避免出入地下B1及B2停車場，以平常心對待。

「送肉粽」是彰化沿海地區特有的喪葬習俗，旨在透過法會與路線規劃，將亡者的煞氣送至出海，以保地方安寧。然而，此次科儀的地點竟在人口密集的員林國宅，及周邊鬧區，實屬罕見。

▲彰化市今晚要送肉粽。（圖／楊昇樺提供）

▲員林國宅6月9日要送肉粽。（示意圖／楊昇樺提供）

據了解，儀式將於晚間10點至11點30分進行，路線從員東路、育英路轉萬年路，最終經林厝交流道駛上台76線，將煞氣送至鹿港出海。禮儀社特別提醒，國宅住戶當天應避免出入地下B1及B2停車場。

消息曝光後，居民反應兩極。部分民眾認為寧可信其有，表示會緊閉門窗、提早返家；但也有住戶質疑，此類儀式在都會區舉行是否妥當，憂心引發不必要的恐慌。對此，里長呼籲大眾以平常心看待。

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