帳面超級賺！她狂砸200萬　還要再付87萬「贖金」才知被騙

▲彰化中年女子遭詐騙200萬元，大村派出所長李宜蓁(左)前往逮面交車手（右）。（圖／警方提供）

記者唐詠絮／彰化報導

詐騙集團持續利用假投資平台誘騙民眾！彰化縣一名中年女子，今年3月誤信網路投資群組，在詐團話術下陸續投入200萬元購買虛擬貨幣，看到匯款帳面金額賺很大，想再付87萬元「出金費」將錢領出，幸經警方及時攔阻，並逮捕40歲陳姓車手，揭穿這場騙局。

這起詐騙案手法相當縝密。該名受騙女子最初被拉入一個投資群組，成員天天分享獲利訊息，讓她心動不已。隨後一名自稱「理財專員」的男子透過LINE聯繫，以「高報酬、低風險」為誘餌，遊說她投資泰達幣，並要求下載來路不明的投資APP。不疑有他，先後投入100萬元，看到APP顯示獲利不斷增加，又再加碼100萬元。

▲警方查扣現金及其證物。（圖／警方提供）

女子天天看帳面數字狂漲，累積大賺數百萬元，想提領獲利時，對方竟要求支付87萬元「出金費」，引起親友懷疑。員林分局大村派出所獲報後，6月4日派員埋伏，當場逮捕前來面交的陳姓車手，查扣87萬元現金及作案用手機。陳男供稱只是聽令行事，警方訊後依詐欺、洗錢防制法送辦。

警方調查發現，詐團先以「高收益」誘騙被害人投入資金，再假造APP獲利數據取信被害人。等被害人想提領時，便以各種理由要求支付「手續費」、「保證金」，實際上根本無法出金。員林分局長吳詠傑呼籲，民眾投資應選擇合法管道，切勿輕信來路不明的投資訊息，更不可提供個人帳戶資料，遇可疑情況可撥打165反詐騙專線求證。

這類「假投資」詐騙手法近期層出不窮，詐團常鎖定對虛擬貨幣不熟悉的民眾下手。警方提醒，任何要求面交現金的投資都極可能是詐騙，民眾務必提高警覺，避免成為下一個受害者。

▲警方逮捕面交車手。（圖／警方提供）