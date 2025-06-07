菜市場服飾店藏密醫「整骨收3萬1」狂騙15萬　超劣夫妻下場曝

▲彰化服飾店老闆誆稱自己是中醫師為患者整骨。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者唐詠絮／彰化報導

在彰化市三民市場一間服飾店的曾姓老闆夫妻，遭一家人踢爆6年前假冒中醫師身份，在未取得合法醫師資格的情況下，非法從事整骨等醫療業務，整骨及貼布費用喊價從2000元至3萬1千元不等，總共騙走被害人15萬元餘元，法院審理後將兩人依違反醫師法，判處有期徒刑7個月，緩刑2年，夫妻均須賠償被害人30萬元。

2003年時，曾妻在彰化市永安街三民市場經營服裝店，曾妻明知丈夫不具備任何中醫師或物理治療師資格，卻從2018年12月起，由妻子負責聯繫接洽，曾男則假冒中醫師身份，為被害一家人進行整骨治療。

法院審理發現，被告二人精心營造專業形象，曾男不僅自稱是中國醫藥大學中醫系畢業，還謊稱持有中醫師執照。曾妻則利用自己經營服裝店之便，向被害人展示「優異學經歷」，甚至以此獲得為被害人子女進行課業輔導的機會。這些精心設計的假像，讓被害人一家對二人的「專業能力」深信不疑。

檢方查出，兩人從2018年至2019年，共為被害人一家進行15次整骨及貼藥布治療，每次收費從2千元至3萬1千元不等，總計非法獲利15萬4000元。從陳妻的對話訊息內容可看到她自稱是「韓、日及歐美的服飾整體貿易」、「國內外的大學講座教授」、「忙著和德國的總裁開會喔！」、「2017起我就在德國做了egf的總裁」等等。

庭審中，曾男辯稱只是免費「義務按摩」，但法官根據多項證據駁斥了這一說法。首先，通訊記錄顯示曾妻多次使用「整脊」、「醫手」等專業醫療術語；其次，若僅是普通按摩，難以解釋被害人一家會持續15次付費服務還有匯款資料；再者，被害人證詞明確指出曾男確實以醫師自居。

合議庭認定夫妻二人違反《醫師法》第28條非法執行醫療業務罪，考量二人認罪態度及與被害人達成部分和解，判處有期徒刑7個月，緩刑2年，並需在判決確定後1年內賠償被害人30萬元。