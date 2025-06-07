爛尾樓3年未交屋！　山東「巨乳」女業主抗議維權紅了

記者任以芳／綜合報導

山東棗莊的一位「巨乳」女業主勇敢的網路維權紅了，因為穿著緊身衣服拍影片，呼籲開發商趕緊交屋，吸引無數大陸粉絲點讚，甚至一起幫忙畫維權，最後驚動地方政府出面解決，成功引起了公眾和有關部門對中原御府花園爛尾樓問題的關注。

綜合陸媒報導，故事起源於詹東棗莊一位網名為「冬奇與霧凇」的業主，她與丈夫未結婚前便購置中原御府花園社區的一套房產，原計劃作為為婚房，然而孩子已經三歲即將入讀幼兒園，房子仍未交付，該名的業主與其他受影響的業主一樣，通過網路平台講述自己的遭遇，並呼籲開發商盡快交房。

▲抗議爛尾樓三年未交屋，山東棗莊「巨乳」女業主維權成功 。（圖／翻攝 冬奇與霧淞）

眾多維權影片中，這位身材出眾、五官清純漂亮的女業主意外走紅，因不只長相甜美可愛，身材也非常驚人，上半身相當「雄偉」，經常穿緊身或是微露酥胸衣服，迅速吸引了大量大陸網友關注，在短短十多天內，她的粉絲數量激增數萬。

某次這位女業主穿一件白色的緊身衣，網友就建議她每次發影片，就穿這類似風格的衣服，沒想到這女業主還真聽勸，往後每條影片都紅了，同時引起大量關注，不少網友跟著一起幫忙維權，終於驚動有關部門處理，沒想到爛尾樓事件獲得改善。

該起事件也引發大陸網友關注，甚至對開發商開玩笑說，「繼續給我延，不許交付..」「不知原委但我支持妳」「想和業主做鄰居」「看第一眼就覺得妳是對的」「謝謝交屋延期讓我們看到大波女業者」

該起事件也迎來新進展，女業主夫妻在6月6日發兩條影片做說明，一條是說明爛尾樓交屋進度已經大概得到解決了，現在已經陸續有十幾位工人在工地上工作，開發商也答應半年內可以交房。

▲山東棗莊「巨乳」女業主與丈夫澄清不會直播帶貨，當初拍影片就是為自己爛尾樓爭取權益。（圖／翻攝 冬奇與霧淞）

另一條是回應外界質疑，有網友痛批女業者想靠身材進行「擦邊」直播帶貨，面對質疑和辱罵，女業主夫婦表示，已經接受了有關部門的談話，並承諾會傳播正能量，夫婦二人也不會進行直播帶貨。

她解釋說，關注他們的都是支持他們的網友，由於夫妻倆文化程度不高，並不具備直播帶貨的能力。從她的影片中可以看出，這位女業主的維權之路「並非」一帆風順。

起初，她甚至不會使用自己的聲音說話，而是採用變聲的方式。但隨著時間的推移，她變得越來越自信，開場白也變成了「大家好，我是中原御府花園的業主，我們的房子已經爛尾了三年，希望開發商能夠盡快交房。」

據了解，中原御府花園的爛尾樓問題並非個例，該小區近1000戶業主都面臨著同樣的困境，不僅要繼續償還房貸，還要額外支付租房費用，對於普通家庭來說，是一筆很大的負擔，不少住戶也很感謝這位女業主站了出來幫助大家維權。