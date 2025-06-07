陸網友狂喊看不懂北京高考作文題　他超成熟分析被稱「領導來了」

記者任以芳／綜合報導

大陸2025年全國高考首場語文科目考試落下帷幕。今年北京高考作文仍為二選一，題目分別是「第二次呼吸」「當數字閃耀」，有考生表示今年題目有點難但很新穎，也有不少大陸網友直呼，「做牛馬太久看不懂題目」。另外，北京人大附中一名考生淡定告訴記者，「北京卷今年命題一直是以國家整體發展核心...能激發人鬥志....」，超成熟分析瞬間吸引大陸網友熱議，直呼「領導來了！」肯定考上。

每年大陸高考最引人好奇就是作文題目，考生最怕看起來「偏怪難」的題目，今年北京高考作文依舊是二選一，規定不能少於700字。

題目一是「第二次呼吸」，運動員在中長跑時會出現「極點」反應：呼吸艱難，四肢乏力。但通過調整節奏、激發鬥志，越過極點後，身體會重獲活力，奔跑會進入新階段。這樣的現象被稱為「第二次呼吸」。請以由「第二次呼吸」為題，寫一篇議論文。要求「論點明確，論據充實，論證合理；語言流暢，書寫清晰。」

題目二是「當數字閃耀時」，生活中，到處都有數字在閃耀，如比賽記分牌、新年倒計時、車站電子時刻表、智能家電顯示屏等。數字閃耀之時，可能是激動的時刻，可能是收穫的見證，也可能是幸福的日常……請以「當數字閃耀時」為題，寫一篇記敘文。

以上兩題任由考生擇一，自由發揮，考試結束後，不少考生接受訪問都說「還行吧！」，認為題目難度適中。也有考生認為，「題目有點難但是還算新穎，前一天準備題庫也用上」「很感謝出題老師注重基礎，不是偏難怪的題目。」

北京四中的一位考生，感覺今年的題目比去年難一點兒，作文題目比較新穎。「之前作文練習得比較多的是人和新時代的關係，但是這次的作文題目《由「第二次呼吸」說開去》，感覺不太容易一下抓到重點。此外文言文的理解難度也比較大。」

▲北京高考生分析今年作文難度，左邊捲髮男同學超成熟回答，被大陸網友封「領導來了。」（圖／翻攝 抖音）

北京人大附中考生老成的說，「這次『第二次呼吸』題目比較新，北京平時就考宏大敘事。」同校另一名捲髮考生回答更絕，被大陸網友封為「領導來了！」

當記者問對是否覺得題目很難？人大附中捲髮考生回答，「還可以吧，北京卷的命題一直是以國家整體發展為核心，繼又人文情懷，強調遇到瓶頸，激發鬥志，調整自己狀態....強調特人品德塑造，也強調對國家發展貢獻.....」

不少大陸網友誇讚，「考生哥直接晉級領導」「一出手就不一樣，簡直不是學生」「他還在高考，肢體語言已經是廳級幹部」「才是高中生，說話已經有官味」，「捲髮小胖將來一定是縣長，公考肯定能上岸」，還有網友截圖保留該考生樣貌，篤定他未來一定出人頭地。

回到北京今年作文題目，大陸網友分兩極化，有人表示題目很新潮，發揮空間極大。但更多人直呼「看不懂！」「上不了名牌大學有原因」「第二次呼吸什麼鬼？」「記得第一次呼吸在媽媽肚子，第二次呼吸也是媽媽給的」「牛馬當久看不懂題目」。