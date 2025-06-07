健康GO！保健達人大挑戰　200人熱血參與遊戲中學習知識

▲健康GO！保健達人大挑戰。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

為推廣全民健康觀念並促進親子交流，台東縣衛生局7日於寶桑國中活動中心舉辦「健康GO！保健達人大挑戰」，吸引近200位民眾踴躍參與。活動以團隊競賽形式進行，結合八大主題關卡，讓參賽者在遊戲中學習實用的健康知識，現場氣氛熱絡、歡笑不斷。

本次活動為「我是保健達人」系列壓軸場，延續先前在校園舉辦的「保健冒險王」競賽熱潮。活動以每隊10人組成小隊，挑戰包括健康拼圖、平衡感測試、健康飲食辨識、創意廚藝挑戰、長者六力活動、步數比拼、運動體驗與健康知識搶答等關卡，融合智力與體能、趣味與學習。

各項關卡設計強調團隊合作與健康實踐，例如搶答賽需動腦判斷健康常識，飲食關卡則鼓勵正確搭配與營養均衡。參與者在闖關過程中汗水與笑聲交織，不僅享受競賽的樂趣，也強化對自身健康的關注。活動結束後，衛生局也準備了豐富禮券與獎品，讓每位參與者都滿載而歸。

衛生局長孫國平表示，健康教育不應止於課本與宣導，更應透過具體行動與互動體驗，讓知識真正落實在日常生活中。「我們希望透過這樣的趣味活動，讓健康不只是口號，而是全民能一起實踐的生活態度。」

衛生局強調，未來將持續以多元方式推動健康促進政策，讓保健知識深入社區、校園與家庭，共同打造「健康台東、幸福共好」的友善生活環境。