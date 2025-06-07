獲頒台東大學名譽博士　陳樹菊：謝謝大家沒嫌棄我路邊攤賣菜

▲陳樹菊獲台東大學名譽博士肯定。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

國立台東大學6月7日舉行114級畢業典禮，現場氣氛溫馨感人。其中最受矚目的焦點，是頒授名譽教育學博士學位予以善行聞名國際的「賣菜阿嬤」陳樹菊女士，表彰其長年致力公益、關懷弱勢的無私精神，並以實際行動體現社會關懷與教育價值。

台東縣副縣長王志輝代表致詞，社會處處長陳淑蘭陪同陳樹菊女士出席，並由仁愛國小校長曹音鵬率領學生獻花致敬。典禮中，台東馬偕紀念醫院、阿尼色弗兒童之家、佛光山等曾受陳女士捐助的單位亦到場觀禮。

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鄭憲宗校長致詞時，鼓勵畢業生勇於表達愛與感謝，並號召各系齊聲高呼「我愛你」，傳遞支持與祝福，讓現場氣氛達到高潮。他也勉勵學生珍惜自我、擁抱不完美，勇敢迎向未來挑戰。

陳樹菊女士於典禮上發表感言，謙稱「沒讀過書，但知道做人處事的道理」，並感謝生命中的貴人、老師與家人，深情回憶弟弟病重期間獲恩師黃順忠協助度難關，感性表示：「沒有他的一雙手，就沒有現在的我。」

陳樹菊女士自幼扛起家庭重擔，勤奮賣菜之餘，長年投入公益，捐助對象涵蓋教育、醫療與兒童照護。至今累積捐款已逾數千萬元，亦曾榮獲《時代》百大影響力人物、《富比士》亞洲慈善英雄、《讀者文摘》亞洲英雄等國際肯定，並有小行星以其為名。其事蹟也被列入小學課本，成為學童心中學習楷模。

原低調婉拒學位的陳女士，在了解學校推廣人文關懷理念後，最終感動應允受獎，並以親身經歷激勵學生：「即使是平凡人，也能用善念點亮整個世界。」

典禮中安排音樂系演出《時間煮雨》，東舞社則帶來熱情舞蹈表演，現場歡呼聲不斷。最後，全體師生在拉炮與煙火中合影留念，為114級畢業生的青春歲月劃下感動句點。