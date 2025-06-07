毛孩狂吠鄰居抓狂報案　關山警罐頭安撫... 搞定飢餓狗兒

▲關山警購罐罐餵食搖尾巴謝警。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

一隻狗兒因飢餓深夜吠叫，引來警方關注。台東縣警察局關山分局關山聯合所6日晚間接獲報案，民眾反映鄰居家中犬隻不斷狂吠，擔憂是否發生異狀。警方到場勘查後，未發現可疑情況，但機警判斷狗狗可能因飢餓導致情緒不安，遂自掏腰包購買罐頭餵食，順利安撫犬隻，也獲得當地居民好評。

當日晚間7時35分許，警方李嘉欣與李承軒到達報案地點，經巡視住宅周邊並未見異常，屋內也無遭闖入跡象，但該戶飼養的狗隻持續吠叫不止。兩名員警細心觀察後研判，狗狗可能因尚未進食而情緒躁動，遂前往鎮上超商購買寵物罐頭返家餵食。

狗狗在吃飽後情緒明顯平復，安靜下來並搖尾致意，似乎在向警方表達謝意。警方後續聯繫飼主，得知對方因當日赴台東市區舉辦事務，原預計短暫外出，未料行程延誤，錯過了餵食時間。飼主對造成鄰里困擾表達歉意，並承諾未來會委請友人協助照看犬隻，避免類似情況再度發生。

關山警分局表示，這起看似微不足道的事件，突顯出警察對社區生活細節的重視與同理心，也展現柔性執法的溫度。警方提醒，飼主應善盡照顧責任，尤其在無人看顧情況下，應事先妥善安排，以維護社區安寧。民眾如有任何可疑或需要協助情況，可隨時撥打110，警方將立即提供協助。