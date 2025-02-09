車窗遭砸破！他見「AED被拿了」決定不索賠：再補一台

記者蔡紹堅／綜合報導

廣東廣州一名男子8日發現自己車子的車窗被人砸破，起初有點錯愕，但後來發現車內的貴重物品都沒有遭竊，被拿的只有AED（自動體外心臟電擊去顫器）。車主得知砸破車窗的人當下是為了救人，感到非常欣慰，決定不追究，也不索賠，還要再補上一台AED來助人。

車主表示，他的車窗被人砸破，車內全是碎玻璃，起初有點錯愕，檢查了以後發現，車上的AED被拿了，但貴重物品全部完好無損，並收到一條簡訊。

簡訊中提到，「你好，車主，我的父親突發心梗（心肌梗塞），急需除震儀，現以（已）破窗拿出使用，萬分焦急，我和我的太太還沒能聯繫上你，應該是休息了，抱歉，還沒來的及（來得及）善後，現已到人民醫院搶救，明天您看到訊息，回個電話，或者我聯繫你，我們會承擔今晚所有損失，給你帶來不便，深表歉意。」

▼車窗遭砸破，令車主有些錯愕。（圖／翻攝微博）



得知對方砸窗是為了取用AED救人之後，車主感到非常欣慰，表示不會追究，「車裡的AED本來就是準備給有需要的人，車輛受損我可以自費修理，不用對方賠償。」

車主也透露，自己也有家人被救助過，所以才特別買了一台AED放在車上，並在車外貼了貼紙，標明車內放有AED，遇到緊急情況可以使用，只要撥打上面的聯繫電話，他就可以遠距開車門。

不過，由於當天時間比較晚，車主已經睡了，對方打了10幾次電話都沒有回應，最後只好直接破窗。

車主還說，對方已經打電話來聯繫了，目前還在醫院照顧父親，但態度非常誠懇，一直道歉，並表示願意賠償，「我跟他說不著急，你先好好照顧家人，我們後續再談。」

▼車主在車外貼了「車內配有AED」貼紙，供緊急情況使用。（圖／翻攝微博）

車主強調，「很高興能幫助到人，AED放了這麼久，終於派上用場，之後我還會再準備一台來放。」

令人感動的是，被砸車輛的原廠吉利也注意到此事，表示願意免費幫忙車主修車，還會送上一面錦旗。

AED （Automated External Defibrillator）又稱「自動體外心臟電擊去顫器」，配合CPR（心肺復甦術）能搶救突發性心跳停止的病患，許多公共場所都有設置。



▼AED「自動體外心臟電擊去顫器」。（圖／CFP）

