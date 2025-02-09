　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

車窗遭砸破！他見「AED被拿了」決定不索賠：再補一台

記者蔡紹堅／綜合報導

廣東廣州一名男子8日發現自己車子的車窗被人砸破，起初有點錯愕，但後來發現車內的貴重物品都沒有遭竊，被拿的只有AED（自動體外心臟電擊去顫器）。車主得知砸破車窗的人當下是為了救人，感到非常欣慰，決定不追究，也不索賠，還要再補上一台AED來助人。

車主表示，他的車窗被人砸破，車內全是碎玻璃，起初有點錯愕，檢查了以後發現，車上的AED被拿了，但貴重物品全部完好無損，並收到一條簡訊。

簡訊中提到，「你好，車主，我的父親突發心梗（心肌梗塞），急需除震儀，現以（已）破窗拿出使用，萬分焦急，我和我的太太還沒能聯繫上你，應該是休息了，抱歉，還沒來的及（來得及）善後，現已到人民醫院搶救，明天您看到訊息，回個電話，或者我聯繫你，我們會承擔今晚所有損失，給你帶來不便，深表歉意。」

▼車窗遭砸破，令車主有些錯愕。（圖／翻攝微博）

▲▼車窗遭砸破！他見「AED被拿了」決定不索賠。（圖／翻攝微博）

得知對方砸窗是為了取用AED救人之後，車主感到非常欣慰，表示不會追究，「車裡的AED本來就是準備給有需要的人，車輛受損我可以自費修理，不用對方賠償。」

車主也透露，自己也有家人被救助過，所以才特別買了一台AED放在車上，並在車外貼了貼紙，標明車內放有AED，遇到緊急情況可以使用，只要撥打上面的聯繫電話，他就可以遠距開車門。

不過，由於當天時間比較晚，車主已經睡了，對方打了10幾次電話都沒有回應，最後只好直接破窗。

車主還說，對方已經打電話來聯繫了，目前還在醫院照顧父親，但態度非常誠懇，一直道歉，並表示願意賠償，「我跟他說不著急，你先好好照顧家人，我們後續再談。」

▼車主在車外貼了「車內配有AED」貼紙，供緊急情況使用。（圖／翻攝微博）

▲▼車窗遭砸破！他見「AED被拿了」決定不索賠。（圖／翻攝微博）

車主強調，「很高興能幫助到人，AED放了這麼久，終於派上用場，之後我還會再準備一台來放。」

令人感動的是，被砸車輛的原廠吉利也注意到此事，表示願意免費幫忙車主修車，還會送上一面錦旗。

AED （Automated External Defibrillator）又稱「自動體外心臟電擊去顫器」，配合CPR（心肺復甦術）能搶救突發性心跳停止的病患，許多公共場所都有設置。

▼AED「自動體外心臟電擊去顫器」。（圖／CFP）

▲▼AED。（圖／CFP）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
汪小菲嗆錯人糗了！爆被踢出群組　截圖外洩
不是人撞的！新竹紅綠燈「一頭倒地」　在地人也傻了
《終極》女神辦婚禮！　五熊「罕露超兇事業線」
名單上還有第5人！高雄碎屍魔「A4筆記」　內容曝光
4部片1200萬！　百公斤男扮AV男優騙小模上床

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

官方出手救萬科　分析：短期仍難擺脫困境

車窗遭砸破！他見「AED被拿了」決定不索賠：再補一台

陸高鐵傳賣「過期4年泡麵」　乘客氣到罵哭列車員：良心何在？

陸1月CPI年增0.5%　PPI年減2.3%

四川山崩29人失聯！村民徒手挖掘救家人「滑坡仍在持續」

陸網傳「醫院復活秦始皇？」　25歲男「P圖惡搞理由」讓人翻白眼

香港流感大爆發！上個月137人病逝

突破75億！改寫大陸影史　《哪吒2》春節票房＋觀影人次雙破紀錄

張蘭、汪小菲被「斷流」麻六記岌岌可危？　陸分析師：找新代言人

四川發生山崩「逾30人失聯」！10戶民居被掩埋

登2NE1演唱會大螢幕　安心亞嗨翻大扭臀

【新年獎金挑戰】猜中注音拿獎金！超強媽成最大贏家嗨喊：好多錢～

她徒手拿黏鼠板包夾鼠鼠！快狠準超勇der

張蘭母子「抖音無限期封禁」　微博直播功能也遭暫停

好心嫂屋借小叔住竟遇害！　「被剁成塊」放單車菜籃搬運

汪早上進房看到姐姐...3度嚇到彈跳逃跑！她看傻：有鬼484？

【自己的位子自己守護】貓貓座位被搶走！直接霸氣坐在爸爸腿上

【要清燉還是紅燒？】新買的包還沒背就被柴咬...媽怒喊：有人要養嗎？

【泰格與雪兒】水瓶座的世界

國文老師教你濕／溼、姊／姐的差別！

官方出手救萬科　分析：短期仍難擺脫困境

車窗遭砸破！他見「AED被拿了」決定不索賠：再補一台

陸高鐵傳賣「過期4年泡麵」　乘客氣到罵哭列車員：良心何在？

陸1月CPI年增0.5%　PPI年減2.3%

四川山崩29人失聯！村民徒手挖掘救家人「滑坡仍在持續」

陸網傳「醫院復活秦始皇？」　25歲男「P圖惡搞理由」讓人翻白眼

香港流感大爆發！上個月137人病逝

突破75億！改寫大陸影史　《哪吒2》春節票房＋觀影人次雙破紀錄

張蘭、汪小菲被「斷流」麻六記岌岌可危？　陸分析師：找新代言人

四川發生山崩「逾30人失聯」！10戶民居被掩埋

差24歲禁忌父子戀！　21歲男星為愛下海「3P激情」曾代言過麥當勞

「買房附車位」是標配？他憂難脫手　專家曝1招：可以彌補

裸體郵輪出發了！2300人脫光狂歡　船上「嚴禁愛撫」

樂天石垣島交鋒日職羅德　12強國手陳晨威、莊昕諺參戰

廚房電器擠爆！　網問：炊飯器收納櫃真的有用嗎？

新北流感疫苗全打完了！2／4前已預約仍打得到

專訪／越南影帝來台「超商巧遇看護」被認出　現身移工宿舍被包圍

埼玉天坑救援13天遇積水毒氣3障礙　改往下水道搜救失聯司機

Melody當伴娘穿超辣！「上下都露」美腿被看光 真實身材現形

病毒變異了！醫驚曝1／3患者感染「這症」　多數人沒抵抗力

好心嫂屋借小叔住竟遇害！　「被剁成塊」放單車菜籃搬運

大陸熱門新聞

DeepSeek西洋棋「詐贏」ChatGPT 謊稱規則改了直接「白棋變黑棋」

汪小菲「麻六記」遭大批網友惡意下單

女客服「忘掛電話」　粗口罵車主：處理你X

張蘭面臨「全網封殺」　陸媒：吃人血饅頭

張蘭、汪小菲被「斷流」麻六記岌岌可危？　

四川發生山崩！　逾30人失聯

陸留學生開「陝A」跨越1.3萬公里歐亞大陸赴倫敦 謊稱有伴嚇壞娘

大S生前最後一篇微博訴求實現了

關稅也擋不住　中國帶動綠能成本持續下探

《哪吒2》雙破紀錄！改寫大陸影史紀錄

車窗遭砸破！他見「AED被拿了」決定不索賠

美又颯！中國「最美保鑣」護泰國總理

張蘭微博直播功能也被停！

香港流感大爆發！上月137人病逝

更多熱門

相關新聞

急救APP神助攻　救護人員搶救命急者

急救APP神助攻　救護人員搶救命急者

枋寮鄉1位民眾3日晚OHCA(到院前心跳停止)，枋寮消防分隊獲報趕往救護，給予緊急救援時，1位下載「聽見AED」APP接獲系統通知的民眾也趕到場，合力搶救該OHCA順利醒轉。

爛醉男閒晃砸車　酒醒到案坦承「斷片」

爛醉男閒晃砸車　酒醒到案坦承「斷片」

男GPS跟監已婚前女友　發現她和小王進摩鐵

男GPS跟監已婚前女友　發現她和小王進摩鐵

台東警分局東清(朗島)派出所完成設置AED　感謝捐贈者完善緊急救護網

台東警分局東清(朗島)派出所完成設置AED　感謝捐贈者完善緊急救護網

32歲男星「心臟驟停」猝逝！醫曝致病因：多數沒有徵兆

32歲男星「心臟驟停」猝逝！醫曝致病因：多數沒有徵兆

關鍵字：

AED砸車砸破車窗

讀者迴響

熱門新聞

快訊／小S送走姊姊後IG首發文！

大S頭七！Makiyo、阿雅都來了

護士忘給藥「藏置物櫃」　13患者逝

代班《不熙娣》…Sandy遭控「態度很不友善」

高雄碎屍魔住家傳搜出「死亡筆記本」　第4名婦人找到了！

鋒面要來了！　全台有雨「下最大」地區曝

汪小菲群組大發飆「憑什麼封我號」　3點聲明切割親媽張蘭

大S生前「最後遺願」晚8個月終實現

Makiyo現身大S家！

性侵小四幼女5年！獸父自稱100分爸爸

高雄輕軌爆衝突！夫妻抱嬰嗆無人讓座

小S打垮張蘭「1文件成關鍵證據」！

貴婦大鬧微風南山影片曝光　律師譏巨嬰

具俊曄「在韓頂流咖位、驚人資產」公開

丟丟妹跟男友台中遇襲　真相出爐　

更多

最夯影音

更多

登2NE1演唱會大螢幕　安心亞嗨翻大扭臀

【新年獎金挑戰】猜中注音拿獎金！超強媽成最大贏家嗨喊：好多錢～

她徒手拿黏鼠板包夾鼠鼠！快狠準超勇der

張蘭母子「抖音無限期封禁」　微博直播功能也遭暫停

好心嫂屋借小叔住竟遇害！　「被剁成塊」放單車菜籃搬運

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

2025運勢全解析

2025運勢全解析

生命靈數剖析最新運勢，這些關鍵數字將影響你一整年？提前準備迎接每個機會與挑戰！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面