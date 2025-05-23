台中工地鷹架超重坍塌！2工人13樓摔死　勒令停工再罰48萬

▲▼台中工地鷹架超重釀意外，造成2死2傷，市府勒令停工再罰48萬。（圖／市府提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市南區一處建案工地23日上午發生工安意外，造成工人從13樓墜落2死2傷不幸意外，市府都發局與勞檢處獲報後立即到場稽查，初判為施工架拆除未依規定，導致施工架及人員墜落，市府要求勒令工地停工，勞檢處將依違反職安法開罰最高30萬元，都發局也將依違反建築法分別裁處承、監造人最高各9萬元，並全力協助家屬後續事宜。

都發局表示，經查該工地為「呈峰營造股份有限公司」承攬的「台中市南區樹子腳段675地號住宅新建工程」（領有台中市111中都建字第01849號建造執照，建築規模為地上15層，地下3層）。

都發局獲報後立即會同台中市結構工程技師公會至現場會勘，初步判斷為該工程進行拆除施工架過程中，上半部壁連桿已卸除且施工架堆放過多物料，導致超過鷹架荷重限制，使人員從鷹架墜落。

都發局表示，鷹架拆除不慎倒塌因涉及違反建築法第63條規定「建築物施工場所，應有維護安全、防範危險及預防火災之適當設備或措施」，都發局除依同法第89條規定立即勒令停工，並裁處承、監造人各新台幣9萬元整罰鍰。

同時，勞工局也派員實施檢查，針對工地違反職安法部分，將採最高罰30萬元罰鍰，另因此案造成重大傷亡，後續業者也將面臨刑責。