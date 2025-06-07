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桃園航空城菓林里集體造鎮開工　張善政：凝聚鄰里打造理想家園

▲桃園航空城菓林裡時大街廓造鎮開工典禮今天在大園區舉行，市長張善政等人出席開工儀式。（圖／市府新聞處提供）

▲桃園航空城菓林里十大街廓造鎮開工典禮今天在大園區舉行，市長張善政等人出席開工儀式。（圖／市府新聞處提供）

記者沈繼昌／桃園報導

「桃園航空城菓林里10大街廓集體造鎮開工典禮」今（7）日下午在大園區舉行，市長張善政出席時致詞指出，菓林里藉由集體造鎮方式推動工程順利進行，是桃園航空城安置街廓開發的重要里程碑，期勉其他安置街廓的鄉親可借鏡菓林里成功的經驗，凝聚鄰里力量共同打造理想家園。

▲桃園市長張善政今天下午出席桃園航空城菓林裡時大街廓造鎮開工典禮上致詞。（圖／市府新聞處提供）

▲桃園市長張善政今天下午出席桃園航空城菓林里十大街廓造鎮開工典禮上致詞。（圖／市府新聞處提供）

市府地政局說明，桃園航空城公共工程自2022年開工以來，歷經用地取得、疫情、缺工、缺料等問題，市府各機關積極克服困難，並於去年起至今初陸續完成117塊安置街廓坵塊界址確認、土地點交等任務，讓安置戶能夠進場施工建設家園，今天菓林里集體造鎮開工典禮就是具體成果展現，市府未來將持續推動航空城整體開發基礎建設，完善交通運輸網絡，打造桃園韌性宜居城市。

張善政表示，為保障安置戶權益，市府於2023年重新檢討研議補助標準，包括加發建物補償費25%的住家房屋補助費、安置街廓重建每建坪加發3萬元，最高300萬元補助，以及最後搬遷戶提前一段時間搬遷加發建物補償費15%之獎勵金。此外，市府也持續與中央積極溝通，協助安置戶順利取得貸款。

▲桃園市長張善政今天下午出席桃園航空城菓林裡時大街廓造鎮開工典禮，會後與出席人士共同合影。（圖／市府新聞處提供）

▲桃園市長張善政今天下午出席桃園航空城菓林里十大街廓造鎮開工典禮，會後與出席人士共同合影。（圖／市府新聞處提供）

張善政也提及，本案的成功推動皆賴菓林里長陳錫達有效整合資源、彙集意見，以及菓林社區發展協會理事長劉美玲在溝通過程中從旁協調，有效整合各方意見與凝聚共識。同時要特別感謝各級民意代表，長期以來對航空城安置議題的高度關注，並提出許多寶貴意見，市府將會逐一檢討持續追蹤，加速工程推進。

今天出席開工典禮包括立委涂權吉、市議員徐其萬、游吾和、法務部次長黃世杰、市府地政局長蔡金鐘、航空城工程處長李宜儒、大園區長余誌松、菓林里長陳錫達與菓林社區發展協會理事長劉美玲等人。

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