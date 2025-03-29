男控警取締違停「拔槍嚇孩子」　真相逆轉：他拒檢還想落跑

▲有網友指控蘆竹警方昨晚取締併排停車，員警竟拔槍疑似執法過當；蘆竹警方今天指出，駕駛拒不配合還意圖開車離開，員警拔槍警戒，駕駛才停止前進。（圖／蘆竹警方提供）

記者沈繼昌／桃園報導

有網友指控蘆竹警方昨晚在南崁路上取締併排違規停車時，員警在一家4口前拔槍，當場嚇壞2名年幼小孩，駕駛將過程PO網，質疑員警執法過當；蘆竹警方今（29）日指出，因駕駛拒不配合受檢，還意圖開車離開，員警為維護自身安全才拔槍，且將槍口朝下警戒，因涉及隱私，勸告駕駛PO網要三思，駕駛才停止前進。

有網友在網路《threads》上傳一段影片，指稱「警員執法過當，驚嚇車上2名幼童，還意圖吃案，要求不得將影片曝光網路，拔槍員警態度非常令人傻眼」，引起網友議論紛紛。

▲針對網友指控蘆竹警方昨晚取締併排停車，員警竟拔槍疑似執法過當；蘆竹警分局南崁派出所所長江弘裕指出說明過程。（圖／記者沈繼昌翻攝）

蘆竹警方今天表示，南崁派出所昨晚11時許在南崁路取締併排違停車輛勤務，其中一輛違規自小客駕駛，經員警上前盤查時拒不配合受檢還欲開車離開，員警為維護自身安全，拔槍槍口朝下警戒，該車駕駛才停止前進，駕駛下車後不斷持手機對員警拍攝錄影且不配合稽查，因涉及隱私，員警勸告駕駛PO網前要三思，駕駛才停止前進。

南崁派出所所長江弘裕指出，警方鑑於違規停車妨害交通秩序，未來仍會依法加強取締，以維護道路交通安全。