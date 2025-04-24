貨車追撞大學長「整輛卡進車屁股」驚駛受困　驚悚畫面曝光

▲桃園市蘆竹區今天凌晨一輛小貨車失控追撞聯結車，消防人員以破壞器材破壞小貨車救出受困駕駛。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市蘆竹區一輛小貨車今（24）日凌晨行經南青路、富國路三段時，失控追撞前方聯結車，因撞擊力道強勁，整輛小貨車車頭卡在聯結車車底，經消防局救護人員以破壞器材救出受困梁姓駕駛，梁男身體多處擦撞傷，所幸並無生命危險且意識清醒，警方為2名駕駛酒測，酒測值均為零，初步調查，疑似小貨車駕駛精神不濟釀禍，但真正事故原因有待警方調查釐清。

▲桃園市蘆竹區今天凌晨一輛小貨車失控追撞聯結車，小貨車車頭嚴重變形毀損。（圖／記者沈繼昌翻攝）

蘆竹警方指出，今天凌晨4時許，梁姓男子駕駛小貨車行經蘆竹區南青路與富國路三段附近，疑因精神不濟且未注意前方車況，不慎追撞與前方由湯姓男子駕駛聯結車，小貨車卡在聯結車後方貨櫃底層，小貨車車頭嚴重毀損，駕駛受困車內。

▲桃園市蘆竹區今天凌晨一輛小貨車失控追撞聯結車，小貨車車頭卡在連結車貨櫃車底。（圖／記者沈繼昌翻攝）

蘆竹警方據報後通知消防局人員到場協助，以破壞器材救出受困梁姓駕駛，梁男身體多處擦挫傷，所幸意識清醒，並無生命危險，警方為2名駕駛酒測，酒測值均為零，事故原因仍由警方調查釐清。蘆竹警方呼籲，用路人駕駛上路時務必注意車前狀況，並保持安全車距，切勿精神不濟上路，以維護道路交通安全。