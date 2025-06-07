逾7萬筆不動產未辦「繼承登記」　內政部：若超過15年依法公開標售

▲內政部。（圖／記者陳家祥攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

根據內政部統計，全國有超過7萬筆不動產尚未辦理「繼承登記」，對此，內政部今（7日）表示，若超過15年未完成辦理，後續將移由國有財產署依法公開標售，內政部提醒繼承人儘速辦理繼承登記，若有相關問題，除了可至地政事務所洽詢外，還可至地政司網站查詢。

內政部指出，今年全國公告逾期未辦理繼承登記土地超過7萬2000筆，建物則近5000戶；土地部分約3400公頃，依照今年公告土地現值估算，總價值約992億元。

內政部提醒，繼承人儘速辦理繼承登記，以維護自身權益，若因不動產繼承涉及繼承人身分確認、遺產分配、遺產稅申報等程序，有相關問題，可向當地地政事務所洽詢。

此外，內政部表示，今年也首度結合地政士公會全聯會及各縣市地政士公會，提供更多友善免費諮詢服務管道協助民眾解決問題，如果民眾有諮詢需要，可至地政司網站查詢。

內政部說明，土地或建物所有權人往生後，超過1年仍未辦理繼承登記，各縣市政府將於每年4月1日公告，同時，以書面通知提醒繼承人申請登記，如公告3個月後，仍未辦理繼承登記，將予以列冊管理，若超過15年，則會移由財政部國有財產署依法公開標售。

內政部強調，民眾逾期未辦理繼承登記的原因很多，可能因為繼承人數眾多或複雜難以整合，建議如果無法會同全體繼承人申請時，也可由1人或數人代表全體繼承人先申請繼承登記為公同共有，等全體繼承人達成協議後，再辦理遺產分割。

最後，內政部再度呼籲，民眾如有收到地政機關寄來未辦繼承土地或建物的通知，請儘速向國稅局申報遺產稅後，再向地政機關辦理繼承登記，以維護自身權益。