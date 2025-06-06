今年起實施！6月15日警察節「警察、警校」放假1天　遇週日可補假

記者邱中岳、劉人豪／台北報導

內政部今（6日）表示，總統在5月28日公布「紀念日及節日實施條例」，內政部據以訂定警察節放假規定，自今年6月15日警察節開始實施，輪班人員可於警察節編排放假或擇日補假1日；非輪班人員，因本年警察節適逢星期日，於次一上班日6月16日補假1日。

▲慰勉警察人員全年無休辛勞，內政部宣布6月15日警察節放假。（圖／記者周宸亘攝）

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內政部說明，在警察勤務24小時不打烊、治安無空窗、民眾安心前提下，全國各警察機關、學校得依轄區特性、治安狀況及勤務需求等因素，規劃所屬人員放假事宜，期全體警察同仁持續蓄積力量，一起守護臺灣的安全與安定。

根據「紀念日及節日實施條例」第6條規定，消防節、警察節依主管機關規定放假，此外還有軍人節依國防部規定放假，海巡節依海洋委員會規定放假。

內政部函文內容指出，輪班(休)人員由各機關(構)依轄區特性、治安狀況及勤務需求等因素，於警察節編排放假或擇日補假1日；當日適逢輪休或擇日補假者，於本年度內編排輪休(補假)為原則；如未調整至其他日放假者，按實際服勤時數支領超勤加班費或擇日補休。

非輪班(休)人員部分，本年警察節適逢星期日，於次一上班日6月16日補假1日。一般行政及技術人員、約聘(僱)人員、臨時人員、技工、工友、駕駛等，於上開補假日(6月16日)放假1日。

中央警察大學及警察專科學校部分，輪班(休)人員於警察節放假或擇日補假1日，當日適逢輪休或擇日補假者，於本年度內編排輪休(補假)為原則；如未調整至其他日放假者，按實際服勤時數支領超勤加班費或擇日補休。非輪班(休)人員均於次一上班日(6月16日)補(放)假1日；兩校學生於同(16)日放假1日。