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拜訪民眾黨議員遭批「浪費時間」　小笠原欣幸罕見動怒嗆網友無知

▲日本學者小笠原欣幸拜訪民眾黨台北市議員林珍羽 。（圖／翻攝自Facebook／小笠原欣幸）

▲日本學者小笠原欣幸拜訪民眾黨台北市議員林珍羽。（圖／翻攝自Facebook／小笠原欣幸）

實習記者石嘉豪／台北報導

多次精準預測台灣選舉結果的日本學者小笠原欣幸，日前親自拜訪民眾黨台北市議員林珍羽，實地了解罷免相關的情況，然而，有網友痛批訪問林珍羽是浪費時間，對此，小笠原欣幸則罕見動怒回嗆網友無知，他強調，網友可能不知道林珍羽的選區是本次大罷免的重要選區。

小笠原欣幸近日在臉書發文透露，他上個月拜訪了台北市議員林珍羽女士，小笠原欣幸指出，林珍羽2022年在台北市中山大同選區當選議員，其父親為民眾黨立法委員林國成先生。

小笠原欣幸說明，他此次向林珍羽議員請教民眾黨對於這次罷免活動的態度，以及台北市的罷免的情況，對於能與林珍羽議員交換意見，很高興，受益良多，也非常感謝林珍羽議員百忙之中抽空接受他的訪問。

不過，有網友在該文留言痛批，「教授您這是浪費時間，民眾黨的事，只能問國昌老師這顆時代力量來的福壽螺，畢竟他一人控制全黨，其他人都是邊緣人」。

小笠原欣幸則罕見動怒回應，「你的留言讓人看到你的無知而已，可能你不知道林珍羽議員的選區在這次罷免過程中重要選區之一，回應你的留言，才是浪費時間」。

其他網友眼見兩人的交戰則直言，做研究原本就應該盡可能多方了解、進而分析，教授今日的學術成就，就是用他的研究方式堆疊起來的，他怎麼做研究，不需要誰為他下自以為是的指導棋；但也有網友緩頰，「報告教授，那貼留言的本意應該是反諷民眾黨」。

▼日本學者小笠原欣幸拜訪民眾黨議員，遭網友痛批「浪費時間」。（圖／翻攝自Facebook／小笠原欣幸）

▼日本學者小笠原欣幸拜訪民眾黨議員，遭網友痛批「浪費時間」。（圖／翻攝自Facebook／小笠原欣幸）

▲▼日本學者小笠原欣幸拜訪民眾黨議員，遭網友痛批「浪費時間」。（圖／翻攝自Facebook／小笠原欣幸）

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