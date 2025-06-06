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國軍加薪變卦「國會急喊卡」　綠黨團：只能尊重韓國瑜院長安排

▲▼民進黨立委吳思瑤受訪。（圖／記者杜冠霖攝）

▲民進黨立委吳思瑤受訪。（圖／記者杜冠霖攝）

記者杜冠霖／台北報導

立法院會今（6日）原定下午處理藍營「國軍加薪」相關修法，但卻臨時喊卡。據了解，主因是外交及國防委員會中的4立委黃仁、林倩綺、盧縣一、林憶君赴關島考察一周缺席，且事先未向黨團告知，加上白營因不滿財政委員會議程，臨時變卦自提版本，若表決票數將不夠，因此藍營決定改到下周二處理。對此，民進黨團幹事長吳思瑤受訪時表示，早上韓國瑜院長讓人不明所以，但議事主席是韓國瑜，他宣布會議休息，民進黨團也莫可奈何，只能尊重院長安排。

為提升志願役官兵薪資待遇，國防部已經提出「志願役加給」及「戰鬥部隊加給」調整方案，並自今年4月1日起生效。作戰部隊的基層官士兵，志願役加給及戰鬥部隊加給，兩者合計每月最高將增加1萬2千元，在志願役加給部分，最高也提高至1萬5千元。而藍委徐巧芯再提案加碼，現役15萬國軍志願役有望普遍再加1.5萬。但該提案在今日院會中喊卡。

吳思瑤表示，依據各黨團協商共識，白紙黑字今天要處理軍人待遇條例、退除役官兵輔導修正案，原定今天處理完，這是各黨共識，早上韓國瑜院長讓人不明所以，上午協商共識還沒結束他就宣布暫停，我第一時間到主席台詢問，因為這違反顯然協商共識，早上應該要表決軍人待遇條例，王鴻薇、張啓楷也都向前詢問。

吳思瑤指出，但議事主席是韓國瑜，他宣布會議休息，我們也莫可奈何，民進黨團今天甲級動員，全面準備在今天條例攻防，即便表決輸，但對該議案有違憲之虞、胡亂濫用政府預算、違反財政紀律作為，民進黨團都做足準備，希望讓社會清楚理解幾個議案不可行之處。

對於今日院會，吳思瑤表示，韓國瑜按下暫停鍵、國民黨團也同意，民進黨團非國會多數，只能尊重院長安排，今天議程就暫停、下周二繼續進行。

吳思瑤表示，至於媒體詢問，是否有數位委員人不在議場，所以表決劣勢，自己就無從置喙，恐怕要請教國民黨團，遺憾韓國瑜院長沒有依據黨團共識讓議案照期程進行，民進黨團無法主導議程、只能尊重，請委員們準備下周二議程。

而今日是罷韓周年，吳思瑤也指出，確實對韓院長急切宣布休息充滿問號，他可能有午間行程安排，民進黨團甲級動員，比誰都想照議程進行，希望韓院長議事中立主持議事，確實有很多委員在討論，今天是罷韓紀念日，應該也不會有什麼慶祝行程，不曉得他有什麼比主持議事更重要行程，這要由他來說明。

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