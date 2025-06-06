幕後／民眾黨也挺國軍調薪　藍白條文一關鍵差異「避免重複加給」

▲立法院。（示意圖／記者屠惠剛攝）



記者陳家祥／台北報導

立法院今（6日）原定下午處理藍營有關國軍加薪的《軍人待遇條例修正草案》，立法院長韓國瑜上午也已經宣告，但卻臨時喊卡，改下周二再處理。傳出民眾黨團因為不滿財政委員會時提案被國民黨團丟包，因此決定提出修正動議，且因藍委人數不足，導致今未處理。民眾黨人士強調，黨團是對國軍待遇修法有不同看法，因此提修正動議調整可能重複加給的部分，考量點並非出於朝野攻防。

現階段國軍志願役除有1萬5千元的志願役加給外，視單位別、任務別的不同，還會有7千到1萬2千元不等的戰鬥加給、2500到5萬元不等的勤務加給。

而為提升志願役官兵薪資待遇，國防部已在今年4月1日幫志願役官兵加薪。作戰部隊的基層官士兵，志願役加給、戰鬥部隊加給合計每月最高增加1萬2千元；在志願役加給部分，最高也提高至1萬5千元。

根據徐巧芯的提案的修正版本，志願役加給提升至3萬並提高地域加給、戰鬥部隊加給，並新增超時加給，同時1年期義務役薪資比照現行最低薪資2萬8千590元、恢復退役上校子女教育補助費等。以此計算，明年起志願役二等兵起薪達5萬7150元，若是戰鬥部隊更可達6萬8350元。倘若修法通過，現役15萬志願役國軍有望再加薪1.5萬。

但民眾黨認為，確保軍人招募率、留營率，才能真正強化國軍戰力，應該從源頭立法，民眾黨團支持修正《軍人待遇條例》第五條，將加給項目中的「志願役加給」法制化，提案改為將官每月1.3萬、上校及中校每月1.8萬、少校及以下每月2.5萬。

但為了兼顧法制化，民眾黨團提附帶決議，要求國防部將過去依《軍人待遇條例》第五條的「勤務加給」內屬志願役加給性質的加給，在本次修正施行後廢除，避免重複加給。

而針對財委會提案遭丟包一事，據了解，民眾黨團在內部會議時，確實有討論到財委會的狀況，委員們對國民黨再度丟包的行為相當不滿，認為國民黨當時確實有答應要處理黨團提出要求行政院撥付補助款的案子，召委賴士葆怎麼可以私下跟民進黨喬好？

黨團人士指出，即便有情緒，但回到國軍待遇調整案一事，民眾黨確實是對法案內容有不同看法才想自提版本，並非要挾怨報復。畢竟在今年4月時已經幫軍人調薪，這次要全部加到3萬，幅度太驚人，國軍人員的家人確實要被照顧、軍人待遇也應提升，但是這個加法不合理，應該要一層一層調整。