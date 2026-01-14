六連霸藍議員帳戶有「簽賭彩金」　一天超過數十萬

▲面對組頭催債，王婦自稱出身流氓世家、跟議員很熟，警告對方不要鬧大。（圖／鏡週刊提供，下同）

2週前，六連霸的國民黨高雄市議員陳玫娟驚爆跳票2千多萬元，她第一時間出面澄清，強調欠錢的是她在獅子會認識的林姓女子，與她無關。陳玫娟說，林三年前以哥哥車禍肇事、需要賠償為由，向她借錢，她出於好意，借出50萬元支票救急，但林後來沒還錢，還陸續向她借了數張支票、找高利貸借錢，最後還不出錢，連本帶利欠下2千多萬元。

因林女是用陳玫娟的支票借錢，所以債主找上陳討錢，陳不認帳，還在媒體鏡頭前打電話給林，抱怨自己好心，卻惹來一身腥，揚言對林提告。沒想到風波還沒完全平息，本刊最近又接獲投訴，指陳玫娟議員疑似簽賭，事後賴帳不還，同樣甩鍋給友人，行徑十分惡劣。

知情人士A先生指出，居住在高雄市仁武區一名70歲的王姓婦人，因簽賭賴帳70多萬元，神隱數月，住家日前還被張貼討債傳單，王婦來頭不小，她自稱出身黑道世家，與陳玫娟有20多年交情，最啟人疑竇的是，王曾要求六合彩大組頭匯賭金進到陳的帳戶，讓陳涉賭嫌疑甚囂塵上，如今王積欠大組頭70多萬元賭債，據說陳也有份。

A先生透露，王婦經營六合彩小盤多年，算是小組頭，若有人找她簽賭，她會將錢轉給大組頭，從中抽成。去年8月，王跟大組頭B小姐合作，賭金採每週結算，王起初1週下注30萬元，後來越下越多，1天賭金接近40萬元。王自稱房產多、現金多、公司大、人脈廣，且每週結算日都準時匯款，所以很快就獲得B小姐信任，雙方的配合也越來越有默契。

開獎後，B小姐還會提供王婦一條龍服務，王只需提供賭客的銀行帳號，B小姐就直接匯彩金給對方，正因如此，她才知道陳玫娟跟王有金錢往來。去年9月8日，王透過line傳送台灣中小企業銀行的存摺封面照片給B小姐，戶名是陳玫娟，之後再傳送語音訊息，請B小姐先匯7萬元彩金給陳，並表示不足的部分，她會再匯給陳。

除了陳玫娟之外，王婦當天也傳了其他賭客的資料，請B小姐比照辦理，將彩金直接匯給他們。同年10月，王再度請B小姐匯16萬元給陳，B小姐才注意到這個戶名很熟悉，所以向王打聽，王則告訴B小姐，陳就是高雄市議員陳玫娟本人，還加碼自爆跟陳有20幾年交情，雙方是很熟的老朋友。



