社會 社會焦點 保障人權

六連霸藍議員帳戶有「簽賭彩金」　一天超過數十萬

面對組頭催債，王婦自稱出身流氓世家、跟議員很熟，警告對方不要鬧大。（AI繪圖FREEPIK生成，本刊美術組後製）

▲面對組頭催債，王婦自稱出身流氓世家、跟議員很熟，警告對方不要鬧大。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

2週前，六連霸的國民黨高雄市議員陳玫娟驚爆跳票2千多萬元，她第一時間出面澄清，強調欠錢的是她在獅子會認識的林姓女子，與她無關。陳玫娟說，林三年前以哥哥車禍肇事、需要賠償為由，向她借錢，她出於好意，借出50萬元支票救急，但林後來沒還錢，還陸續向她借了數張支票、找高利貸借錢，最後還不出錢，連本帶利欠下2千多萬元。

因林女是用陳玫娟的支票借錢，所以債主找上陳討錢，陳不認帳，還在媒體鏡頭前打電話給林，抱怨自己好心，卻惹來一身腥，揚言對林提告。沒想到風波還沒完全平息，本刊最近又接獲投訴，指陳玫娟議員疑似簽賭，事後賴帳不還，同樣甩鍋給友人，行徑十分惡劣。

高雄市議員陳玫娟（圖）遭爆與組頭有金錢往來，還疑似簽賭、賴帳。（翻攝陳玫娟臉書）

▲高雄市議員陳玫娟（圖）遭爆與組頭有金錢往來，還疑似簽賭、賴帳。

知情人士A先生指出，居住在高雄市仁武區一名70歲的王姓婦人，因簽賭賴帳70多萬元，神隱數月，住家日前還被張貼討債傳單，王婦來頭不小，她自稱出身黑道世家，與陳玫娟有20多年交情，最啟人疑竇的是，王曾要求六合彩大組頭匯賭金進到陳的帳戶，讓陳涉賭嫌疑甚囂塵上，如今王積欠大組頭70多萬元賭債，據說陳也有份。

A先生透露，王婦經營六合彩小盤多年，算是小組頭，若有人找她簽賭，她會將錢轉給大組頭，從中抽成。去年8月，王跟大組頭B小姐合作，賭金採每週結算，王起初1週下注30萬元，後來越下越多，1天賭金接近40萬元。王自稱房產多、現金多、公司大、人脈廣，且每週結算日都準時匯款，所以很快就獲得B小姐信任，雙方的配合也越來越有默契。

王婦跟大組頭合作，一天賭金數十萬元，十分驚人。（讀者提供）

▲王婦跟大組頭合作，一天賭金數十萬元，十分驚人。

開獎後，B小姐還會提供王婦一條龍服務，王只需提供賭客的銀行帳號，B小姐就直接匯彩金給對方，正因如此，她才知道陳玫娟跟王有金錢往來。去年9月8日，王透過line傳送台灣中小企業銀行的存摺封面照片給B小姐，戶名是陳玫娟，之後再傳送語音訊息，請B小姐先匯7萬元彩金給陳，並表示不足的部分，她會再匯給陳。

除了陳玫娟之外，王婦當天也傳了其他賭客的資料，請B小姐比照辦理，將彩金直接匯給他們。同年10月，王再度請B小姐匯16萬元給陳，B小姐才注意到這個戶名很熟悉，所以向王打聽，王則告訴B小姐，陳就是高雄市議員陳玫娟本人，還加碼自爆跟陳有20幾年交情，雙方是很熟的老朋友。


更多鏡週刊報導
跳票議員涉簽賭2／存摺、印章全交「小組頭」打理　陳玫娟甩鍋理由超傻眼
跳票議員涉簽賭3／遭控簽賭賴帳還切割　陳玫娟回應了
跳票議員涉簽賭／六連霸議員才爆跳票2千萬　陳玫娟再涉簽賭賴帳風波

01/12 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
苗栗大貪官被彈劾又收賄16萬喬案　監察院二度彈劾
快訊／嘉義市宣布不跟進免費午餐！
快訊／國防部打臉黃國昌　曝可公開具體品項、金額條件
首颱「洛鞍」最快明天生成　最新預測曝
美方樂見兩岸對話　陳智菡透露：確實有提到類似攻台時間表
快訊／萊爾富福袋抽出首位「台積電股票」得主　171.5萬元入
快訊／嘉義縣跟進免費營養午餐！僅剩新北、嘉市
快訊／對手強勢發球　周杰倫「還沒出拍」就吞敗

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

無人機開「空中血路」馳援偏鄉災區　新北消防奪總統盃黑客松獎

喪事紅白包內裝告訴狀！還嗆對方「老不死」　囂張男判拘役30天

又是保證獲利！台中婦誤信友人介紹海外投資　險遭詐200萬

快訊／國3新店隧道事故！小貨車自撞路肩翻覆　駕駛輕傷

新莊體育館淪「街友村」！霸地洗澡隨地便溺　囂張公告：禁止靠近

狠殺鄰夫婦！3法官「一致判死」原因曝　兇殘無悔意沒教化可能　

獨／涉假開單幫車行洗車牌首開庭　北市警喊冤、新北警認了

快訊／國3新店隧道驚傳貨車翻覆　駕駛脫困現場交管排除中

欺負鄰家身障女猥褻指侵20次　無良阿伯賠10萬仍判囚7年6月

11歲女童感冒買完包子「叫一聲」昏迷　家屬忍痛拔管明解剖

林心如「兩道家常菜」搞定霍建華　曝他廚藝程度：只幫我倒過水XD

高鐵台南站旅客落軌！男子當場死亡　列車往回開再換軌道

詐騙魔頭陳志落網扯出中國高官收賄黑幕　妻Eva炫富起底！女兒彈24K純金鋼琴

綠高雄市長初選今公布結果　陳其邁喊恭喜：完成民主初選

張棟樑高雄獻唱〈落雨聲〉淚崩　全場合唱〈當你孤單你會想起誰〉

打臉帥過頭？蛋白區翻身靠「4大營養素」　蔣哥揭「溢漲區」：鳥蛋比不過恐龍蛋！｜地產詹哥老實說完整版 EP292

伊朗示威恐逾6000死！　白宮曝「川普考慮空襲」

偏鄉少棒隊靠「接棒未來」逆轉勝　張泰山陪孩子用球棒擊出自信與未來

伊朗血腥鎮壓逾6000死！街頭淪太平間　川普空襲倒數？「披薩指數」異常飆升！

民進黨高雄初選賴瑞隆出線！　柯志恩：將是一場以小博大的逆轉之戰

無人機開「空中血路」馳援偏鄉災區　新北消防奪總統盃黑客松獎

喪事紅白包內裝告訴狀！還嗆對方「老不死」　囂張男判拘役30天

又是保證獲利！台中婦誤信友人介紹海外投資　險遭詐200萬

快訊／國3新店隧道事故！小貨車自撞路肩翻覆　駕駛輕傷

新莊體育館淪「街友村」！霸地洗澡隨地便溺　囂張公告：禁止靠近

狠殺鄰夫婦！3法官「一致判死」原因曝　兇殘無悔意沒教化可能　

獨／涉假開單幫車行洗車牌首開庭　北市警喊冤、新北警認了

快訊／國3新店隧道驚傳貨車翻覆　駕駛脫困現場交管排除中

欺負鄰家身障女猥褻指侵20次　無良阿伯賠10萬仍判囚7年6月

11歲女童感冒買完包子「叫一聲」昏迷　家屬忍痛拔管明解剖

GU、UNIQLO超甜百元起收！通勤神外套現省500元　顯瘦神褲新色買爆

防制數位性別暴力　台東警方走入校園守護學子安全

桃園職安評核首度六都第一　持續打造安全友善職場環境

彰化成美落羽松紅了！攝影大賽搶萬元獎金　限時親子優惠

加薩和平計畫「將邁入第二階段」　WSJ：美國最快今天宣布

土方之亂　桃園市政府：協助業者平穩銜接新制

「聽媽媽的話」賣美軍機密給中國賺38萬　華裔水兵判關16年

不跟進免費午餐！嘉義市編1.38億補助餐費　適當時機再行研調

2025年底手機降價排行榜出爐　旗艦機集體失守、最高降幅達44%

基隆之光！消防分隊長黃軍緯、義消李德修　獲全國鳳凰獎殊榮

【興奮到消失】阿金外出散步超開心　高興到把牽繩甩自己臉上XD

妹子手機放健身房桌上　性愛片竟外洩

即／性侵女兒348次被起訴！　北市狼父警家中身亡

台電班長鐵門開不夠寬「探半身按錯鈕關門」　胸口遭夾亡

大學教授辦公室挖出爆量保險套壯陽藥！「女方私照」讓判決大逆轉

台南社會局內鬼掏空長照補助　5407萬全進私人口袋

即／嘉義小貨車牽繩掛車後「拖行小狗」！血跡、糞便流一地

國民黨六連霸議員涉簽賭賴帳！　2周前才爆跳票2000萬

獨／高雄浮屍身分曝　竟是海軍士官

獨／11歲女童赴中國疑感冒　返台猝死

11歲童買包子完「叫一聲」亡

桃園隨機攻擊　女童遭勒脖拖行畫面曝

網紅女神張香香遭男粉絲控詐財50萬

失控男女闖北市醫院狂毆3名醫護！

北市董座狂戰人妻「床都是汗水」她喊：下次要拔出來　丈夫怒告

逾10家銀行名單曝光！　戴口罩、安全帽領錢ATM會叫

妹子手機放健身房桌上　性愛片竟外洩

即／性侵女兒348次被起訴！　北市狼父警家中身亡

想賣股改買0050！「超強持股」投報率654%　全場跪：別動

私訊已婚富商：想玩嗎？直白挑逗還提醒「刪對話」元配震怒

F級寫真偶像未婚生子！忍10年首吐「生父是知名男星」

南韓前總統尹錫悅涉內亂罪　檢求處死刑

台中私幼爆不當對待　教局開罰公布姓名

筆界CP王曝光！這支「好寫到回不去」　一票人點頭

溼答答探8℃　下波估強烈冷氣團

台電班長鐵門開不夠寬「探半身按錯鈕關門」　胸口遭夾亡

大學教授辦公室挖出爆量保險套壯陽藥！「女方私照」讓判決大逆轉

男性「沉默殺手」　早期幾乎無症狀

台南社會局內鬼掏空長照補助　5407萬全進私人口袋

台中男「沒戴套」確診今年首例M痘　衛生局急匡列

林心如「兩道家常菜」搞定霍建華　曝他廚藝程度：只幫我倒過水XD

林心如「兩道家常菜」搞定霍建華　曝他廚藝程度：只幫我倒過水XD
高鐵台南站旅客落軌！男子當場死亡　列車往回開再換軌道

高鐵台南站旅客落軌！男子當場死亡　列車往回開再換軌道

詐騙魔頭陳志落網扯出中國高官收賄黑幕　妻Eva炫富起底！女兒彈24K純金鋼琴

詐騙魔頭陳志落網扯出中國高官收賄黑幕　妻Eva炫富起底！女兒彈24K純金鋼琴

綠高雄市長初選今公布結果　陳其邁喊恭喜：完成民主初選

綠高雄市長初選今公布結果　陳其邁喊恭喜：完成民主初選

張棟樑高雄獻唱〈落雨聲〉淚崩　全場合唱〈當你孤單你會想起誰〉

張棟樑高雄獻唱〈落雨聲〉淚崩　全場合唱〈當你孤單你會想起誰〉

