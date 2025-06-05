侯友宜六度站台、王令麟送回饋相挺　東森農場開賣新北百萬冠軍茶40分鐘完售

▲新北市長侯友宜第六度到東森農場，熱情推薦榮獲「比賽茶優良獎」肯定的新北好茶－文山包種茶，「厚友誼價」優惠加上回饋50%東森幣，引爆搶購潮，開賣40分鐘內即全數完售。圖中（左起）東森購物專家怡君、東森集團總裁王令麟、新北市長侯友宜、百萬冠軍茶王方均銓、新北市農會總幹事張麗梅、坪林區農會理事長陳文慶。（圖／記者徐文彬攝，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

新北市是北臺灣最大的茶葉產區，其中坪林更是百萬冠軍茶的故鄉，是高品質包種茶的重要產地，隨著春茶陸續上市，茶友們也迎來一年中最引頸期盼的品茗時刻。新北市長侯友宜第六度化身購物專家，5日親上東森農場Live直播節目，力推今年榮獲「優良獎」的文山包種茶，由東森購物搶先開賣，以茶會友邀請民眾一同品味其獨特花香，東森集團總裁王令麟也力挺回饋50%東森幣，「厚友誼」優惠一出果然引爆搶購潮，開賣40分鐘銷售一空，展現冠軍茶的超強吸引力。

新北市長侯友宜、新北市農會總幹事張麗梅、坪林區農會理事長陳文慶、總幹事林文恭以及本年度的百萬冠軍茶王方均銓，攜手至東森購物行銷包種茶，同時介紹冷泡包種茶體驗獨特香氣的訣竅之外，此次推廣的新北好茶來頭不小，是今年獲得春茶比賽優良獎的百萬冠軍茶，方均銓睽違16年再度奪得特等獎，他分享累積50餘年的製茶心得，透過傳統的日光萎凋走水，加上依照茶菁含水量小力翻動，徹夜做出充滿花香的包種茶。

▲東森農場開賣榮獲「比賽茶優良獎」包種茶，其特別之處在於擁有蘭花與柚花幽雅的花香，以及芭樂與青梅的果香。

冠軍包種茶展現蘭花與柚花幽雅的花香，並帶有芭樂與青梅的果香，以及圓潤滑順甘甜口感，泡熱飲皆宜，是不可多得的茶中精品，東森農場推出包種茶優良獎半斤禮盒，特價1,188元並回饋50%東森幣，相當於每盒只要594元，一開賣即吸引大批觀眾下單搶購，侯友宜親自試飲後也力讚「冠軍茶根本不用推銷，來不及講完就賣光了！」

坪林區農會理事長陳文慶指出，春茶於4至5月採收，今年天氣特別晴朗且雨量適中，茶樹葉片厚實，相當適合製茶，新北茶師以精湛的技術製茶，包種茶外觀似條索狀，茶湯蜜綠帶金黃色，滋味甘醇滑潤，花香越濃郁，品質越高級，歡迎民眾把握春茶上市的時間，選購新北好茶優質茶品。

▲侯友宜以茶會友，邀請民眾一同品味包種茶的獨特花香，以行動支持在地優質農特產。

侯友宜表示，文山包種茶不只是新北的驕傲，更是全國茶界的翹楚，包種茶名稱寓意吉祥「包中」，廣受家長喜愛，而產地坪林是全台具代表性的茶鄉之一，新北茶農屢獲全國製茶技術競賽佳績，至今已累積12座冠軍，茶湯清澈、花香淡雅，風味回甘潤喉，是國內外遊客來到新北必喝的茶品。

侯友宜也感謝東森購物長期支持新北農業與地方小農。他指出，平台不僅協助推廣優質在地茶葉，也用心照顧基層努力認真打拼青農與弱勢族群，是兼具商業與公益精神的典範，很多好茶、好農民的故事，平常不容易被發現，但透過東森購物，在王總裁帶領下，讓大家看到他們的努力與價值，贏得最好的口碑。

▲侯友宜（右）頒發感謝狀感謝王令麟（左）帶領東森購物長期支持新北農業與地方小農。

東森購物網長期以來堅持與小農站在一起，面對疫情對地方產業的衝擊，率先響應政府號召加入農漁產銷售國家隊，積極推廣各地優質農產。從嘉義極光哈密瓜、臺東鳳梨釋迦、臺南麻豆文旦、關廟金鑽鳳梨，到午仔魚與龍虎斑等，每一檔產品皆創下亮眼銷售成績。東森農場以嚴選品質、產地直送為核心，透過電商平台成功串聯農民與消費者，不僅穩定農產銷路，也以產地直送宅配到府的模式，讓消費者持續享用新鮮美味的在地好物。