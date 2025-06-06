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年輔導300農民！砌石駁坎取代水泥牆　 新北水保技師陳盈男獲雙獎

▲新北水保技師陳盈男獲雙獎。（圖／新北市農業局提供）

▲新北市水土保持服務團長陳盈男技師從事山坡地水土保持經驗豐富。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

今天是6月6日工程師節，新北市水土保持服務團長陳盈男技師從事山坡地水土保持經驗豐富，更有多次講習宣導水保觀念經驗，2024年講習輔導超過300位農民，因而獲新北市政府農業局「2024年度水土保持服務團師鐸貢獻獎」，今年度更獲於農業部農村發展及水土保持署榮獲「水土保持服務團20周年績優人員獎」肯定。

陳盈男技師近年協助輔導新北市多起山坡地農地水土保持處理與維護案件，曾有石門區陳姓農民因自家農地遇土石崩落而影響農作耕作，原要聘請業界技師規劃水保設施，但因預算不足無法執行，為緊急維護坡地安全，並且維持正常耕作，深深困擾且不知所措，所幸當時透過新北市政府農業局的巡迴服務得知可以申請專業山坡地水土保持農地輔導。

▲新北水保技師陳盈男獲雙獎。（圖／新北市農業局提供）

▲陳盈男技師獲多項獎項肯定。

當時由陳盈男技師輔導，藉由自身經驗及豐富專業領域協助農民。陳姓農民自家農地因土壤沖刷造成養分流失進而導致耕作產量減少，陳盈男技師當時建議就地取材方式，使用既有透水性高、多孔隙的砌石為材料砌作成砌石駁坎，相較傳統鋼筋混擬土造擋土牆，可節省約60萬元支出。

砌石駁坎可防止土石崩落，降低災損，讓土壤生產力增加，作物品質及產量提升，為此，陳盈男技師為人謙遜，仔細指導的工作態度，獲農民愛戴，後續陳姓農民也因陳盈男專業且熱心的輔導經驗，也向其他農民介紹新北市府提供農地輔導服務，陳姓農民表示，以往獨自面對天災與地形限制，如今有新北水保服務團相助，不僅獲得一道助力，且無須支出龐大費用，帶來許多實質效益。

農業局長諶錫輝表示，新北市山坡地幅員廣大，山坡地管理工作需仰賴各專業技師協助，特別感謝新北市水土保持服務團對新北市山坡地水土保持的關照與技術指導，未來更需水保服務團專業服務與指導，與新北市政府共同手守護新北山坡地安全，實現「農業健康市；水保進行式」的目標。

▲新北水保技師陳盈男獲雙獎。（圖／新北市農業局提供）

▲陳盈男技師工作態度獲農民愛戴。

▲新北水保技師陳盈男獲雙獎。（圖／新北市農業局提供）

▲陳盈男技師熱心回答民眾疑慮。

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