台灣若淪陷絕不會是終點　吳釗燮喊話歐洲友盟對侵略者說「不」

▲國安會秘書長吳釗燮本週訪問歐洲，當地時間4日出席在德國柏林舉行的論壇以及發表演說。（圖／德國馬歇爾基金會官網）



記者陳家祥／台北報導

國安會秘書長吳釗燮本週訪問歐洲，4日出席在柏林舉行的「台灣三邊論壇」並發表演說。他提到，「一個中國」不再是外交用語，而是中國的法律戰行動、是中國戰爭設計的一部分；他強調，台灣若淪陷，絕不會是終點，這個世界已是單一戰場，不制止中國的侵略，代價將不堪設想。他喊話歐洲朋友們，記取過去的慘痛教訓，必須明確地對侵略者說「不」，才能阻止其再犯重大且不可逆的歷史錯誤。

吳釗燮說，此刻參與第八屆「台灣三邊論壇」令他感到格外激動、也很高興，德國政府終於肯定他的出席價值，或至少不再視他的來訪為問題。他表示，多年來希望前來柏林，始終只有一個目的：與任何關心台灣的人進行思想交流。換句話說，我希望能親自把台灣帶來德國。

吳釗燮強調，這次訪問德國可以視為歐洲近期「轉向印太」的一個縮影，而台灣正是其中的關鍵。這幾年來，逐漸看見一種新現狀的輪廓浮現。曾被認為過於大膽的字句，如今已成為歐洲夥伴們聯合聲明中的常見用語，如台海和平穩定對全球安全與繁榮不可或缺、反對任何片面以武力或脅迫改變現狀的企圖、支持台灣有意義地參與國際組織。

「就在幾年前，這樣的表述幾乎難以想像。」吳釗燮表示，但今天，它們反映出一個清晰的轉變—歐洲在戰略思維上已逐步認知到印太地區的重要性。歐洲正在甦醒，不只是外交層面，而是實際行動上也展現出來。

吳釗燮說，許多歐洲國家，包括德國、法國、英國、荷蘭、立陶宛、捷克以及歐盟本身都公布了各自的印太戰略，也曾在見到脅迫發生時同聲譴責。這些都不是象徵性的行動，而是具有戰略意義的訊號，我們地區的國家都看在眼裡，心懷感激。

吳釗燮提到，台灣政府與人民也感到欣慰，歐洲如今意識到，一旦發生涉及台灣的衝突，其對全球經濟的衝擊可能遠超COVID-19或烏克蘭戰爭。因為全球約有一半的航運貨輪通過台灣海峽，超過九成的先進半導體則由台灣生產。有研究估算，一場台灣戰爭可能導致全球GDP損失高達10%。避免這種災難最好的方式，不是打仗，而是有效嚇阻戰爭。

吳釗燮說，確實必須憂慮中國共產政權擴張主義所構成的威脅。「聯合戰備警巡」已成為常態，每週進行，許多解放軍戰機跨越台海中線這條過去被視為維持現狀的重要象徵。

吳釗燮指出，在更大規模的軍事演習中，解放軍不僅動員大量軍機包圍台灣，也派遣海軍與海警艦艇逼近台灣24浬線。在這些情況下，解放軍未事先通報即宣布進行海空聯合演訓，企圖展示其有能力將演習轉為實戰，並藐視國際法、國際規範與國際社會的關切。

吳釗燮說，「一個中國」不再是外交用語，而是中國的法律戰行動；「一個中國」不再是一個可以詮釋或協商的概念，而是中國戰爭設計的一部分。其目的明確，是為了製造軍事行動的「正當性假象」，將衝突包裝成「內政問題」，從而主張其他國家無權介入。聯合國大會第2758號決議亦遭中國曲解，聲稱該決議賦予其對台主權，並據此阻擋台灣參與國際組織。

吳釗燮指出，解放軍在台灣周邊的作為仍被歸類為「灰色地帶行動」，尚未達到開戰門檻的行為。包括軍機與軍艦停留於24浬線、海警或測量船侵入我外島限制水域或禁航區、滲透行動、網路攻擊、假訊息散播與認知作戰等。

部分研究指出，台灣已成為全球遭受網攻最頻繁的對象，去年每日平均高達240萬次。中國最新的灰色行動是派遣具有多重身份、多重船名與數個AIS的次標準船，切斷我國海底電纜。這一點，也讓台灣與歐洲建立了共鳴，因為在波羅的海也發生了類似事件。

「有些朋友說，中共對台的戰爭早已開始，只不過不是用坦克與飛彈，而是以演算法與法律語言影響認知領域。」吳釗燮表示，中共正試圖讓外界相信，是美國挑起了烏克蘭戰爭、美國不值得信任，美國只是把台灣當成棋子來對付中國，如同拿烏克蘭對付俄羅斯，一旦戰爭爆發，美國就會拋棄我們。

吳釗燮表示，中國還希望台灣相信，在中美之間，台灣應保持中立，不再靠向美國，而是接近中國以取得平衡。它更試圖讓台灣的人民相信，自我防衛是挑釁、購買武器會導致戰爭、防衛是徒勞的，只會帶來毀滅與苦難。簡言之，中共試圖用混合手段達成併吞台灣的目標，不費一槍一彈。

「我要再次強調，中共擴張主義的危險不止於台灣。」吳釗燮說，大家都注意到，菲律賓近來受到中國海警的粗暴對待；日本則長期面對海空領域的侵擾，如今中共海警甚至驅趕日本漁船。北京也宣稱中韓之間的海上中線不存在，並在上面建造大型海上平台。簡單來說，中國的擴張主義，是第一島鏈所有國家的共同挑戰。

吳釗燮說，面對印太區域日益嚴峻的安全環境，台灣已採取一系列安全政策。台灣清楚知道，中國是俄羅斯對烏克蘭進行侵略的決定性支持者。在北京、莫斯科、德黑蘭與平壤日益密切合作、明確意圖擴張並破壞以規則為基礎的國際秩序、抹黑我們珍視的價值之際，民主陣營必須團結。

吳釗燮說，全世界也很清楚，台灣若淪陷，絕不會是終點。因為這個世界已是單一戰場，不制止中國的侵略，代價將不堪設想。他喊話，親愛的歐洲朋友們，必須記取過去的慘痛教訓，例如蘇台德地區的悲劇，必須明確地對侵略者說「不」，才能阻止其再犯重大且不可逆的歷史錯誤。