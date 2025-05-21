吳釗燮神隱　王鴻薇嗆賴清德：到底派誰跟在野做「國安簡報」？

▲國民黨立委王鴻薇。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

賴清德總統昨於就職滿一周年記者會上指出，將指示國安團隊著手規劃，向在野黨主席進行「重要國安情勢簡報」。國民黨立委王鴻薇今（21日）質疑，過去賴總統也說到立法院做國情報告，但到目前為止食言而肥，且國安會祕書長吳釗燮已兩度在立法院請假，目前是神隱的「藏鏡人」，到底賴清德要派誰跟在野黨主席做簡報？

王鴻薇表示，賴清德雖然說要對在野黨主席做國安簡報，但是，到底是誰還做簡報？形式如何？目前沒有任何具體方案，大家也質疑，賴清德在競選總統期間，曾自己說要到立法院做國安會報，但到目前為止，賴清德完全沒有誠意、食言而肥。

王鴻薇說，立法院對國會改革法案修法時，賴政府不但提覆議，還提釋憲，將整個修法推翻掉，而現在賴清德說要來做國安簡報，她認為，誠意不足；而且，執政黨要跟在野黨主席討論的，絕對不只國安，還有大家非常重視的美國對等關稅、貿易戰問題，以及國安整體情勢、經濟、產業發展等問題。

王鴻薇說，若只限縮在國安簡報，他們不曉得，賴政府要派什麼人？需要一提的是，國安會祕書長吳釗燮今天本來應該到立法院，針對解凍案做報告，但吳釗燮已經兩次請假，還是在會議主席沒有准假的狀況下，就直接不來立法院，請問一下，如果國安會秘書長變成神隱的藏鏡人，那到底是要派誰來做國安簡報？